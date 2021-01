Davide, Benátky jsou jedenácté a mají o sedm bodů v tabulce více než vy. Jsou tedy mírným favoritem sobotního derby?

Myslím si, že malým favoritem jsme spíše my. Hrajeme doma, kde se nám daří a kde dokážeme potrápit i lépe postavené celky než jsou Benátky. My se ale o tom, kdo je před námi, nebavíme, tam je totiž hodně týmů. Věříme si na ně a věříme, že budeme v sobotu bodovat.

Přesto můžeme Benátky nazvat jako hratelného protivníka?

V prvním utkání na jejich ledě jsme jim byli více než vyrovnaným soupeřem a po nějakém bodu jsme sahali. Hráli jsme dobře, ale dostali jsme takový hloupý gól před koncem a už jsme s výsledkem nedokázali něco udělat. Myslím si ale, že měly Benátky větší kvalitu než nyní, odešli jim hráči. Doufám, že je porazíme. Každopádně víme, že mají hodně šikovných kluků.

Vy budete ale spoléhat na domácí prostředí, kde body sbíráte celkem pravidelně…

Rádi bychom už také bodovali na soupeřových hřištích, ale to se nám zatím moc nedaří. Nevím, čím to je. Možná únavou z dlouhého cestování. I když nám doma moc chybí fanoušci, jsme si jistější.

Dvanáct gólů, to je slušná vizitka. Čekal jste takovou střeleckou bilanci před startem soutěže?

Asi jsem tolik gólů nečekal. S nějakými zásahy jsem počítal, cítím důvěru od trenéra a chci ji splácet a odvděčit se za ni. Tohle jsem ale nečekal, i když je fakt, že poslední dobou mi tam těch gólů moc nepadá.

Zápasy jdou v rychlém sledu, hraje stále v rytmu pondělí, středa, sobota. Jak to zvládáte?

Ze začátku jsem si říkal, že je to docela v pohodě. Máme za sebou skoro celý leden a teď už je to znát. A to máme ještě porci zápasů před sebou, hlavně je dlouhé to cestování. Většina z nás chodí do práce a to se musí někde projevit. Možná proto se nám málokdy podaří na konci zápasu třeba srovnat nebo rozhodnout. Už se těším na únor, kde by měla být menší zápasová pauza.