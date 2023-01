Kolínští nastoupili do utkání opět jenom se třemi útoky. V první třetině si ani jeden tým nevytvořil stálejší tlak a oba brankáři tak bez větších obtíží odolávali atakům střílejících hráčů. V první velké šanci, která byla nakonec asi největší v úvodní třetině, se ocitl v páté minutě exkolínský Veselý, ale chvíli si rovnal puk na hokejce a na jeho následnou střelu byl Sajdl dobře připravený. Branky se diváci na stadionu nedočkali.

Gólová smršť se strhla v prostřední periodě. Prostějov zasypal hostující hokejisty třemi zásahy. Jestřábi udeřili po necelých dvou minutách hry, kdy jeli dva na jednoho a Jansa překonal Sajdla poprvé. To ale Kozové netušili, co přijde za moment. Neuběhla ani minuta a domácí se radovali podruhé. Bartko si našel puk mezi kruhy a byl také neomylný. V polovině utkání nahazoval kotouč od modré čáry před branku Illéš a po teči v klubku hráčů skončil za zády bezmocného kolínského gólmana znovu. To byl pro Kozly tvrdý direkt, ze kterého se jen ztěžka zvedali.

Hosté se nevzdali a vrhli všechny síly do útoku. V závěrečné části měli hned několik vyložených šancí ke vstřelení gólu, byli hodně aktivní a především nebezpeční. Jenže Král neproměnil samostatný únik, úspěchem neskončila Matějčkova střela mezi betony, Sklenářovi zase puk ve výborné pozici přeskočil hokejku. Pak dal Kolín branku, která nebyla uznána. Kozlové se dočkali v 57. minutě. Kolín se na chvíli usadil v útočném pásmu, před brankou vznikla nepřehledná situace a puk dotlačil do sítě Šedivý. Na víc se už ale hosté nezmohli a odešli poraženi.

Kolín sehraje další zápas Chance ligy v sobotu, to na svém zimním stadionu hostí Litoměřice. Utkání začne v 17 hodin.

Branky a nahrávky: 22. Jansa (Venkrbec, Poledna), 23. Bartko (Vlach, Illéš), 31. Illéš (Vlach, Bartko) – 57. Šedivý (Moravec, Cibák). Třetiny: 0:0, 3:0, 0:1.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka – Valenta, Bartko, Poledna, Malák, Pěnčík, Staněk – Veselý, Jáchym, Jiránek – Hašek, Ostřížek, Burian – Jansa, Venkrbec, Slanina – Illéš, Vlach, Jandus.

SC Marimex Kolín: Sajdl – Čáp, Piegl, Naar, Aubrecht, Zajíc, Cibák – Král, Morong, Ouřada – Moravec, Korkiakoski, Sklenář – Jelínek, Matějček, Síla.