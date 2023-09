/VIDEO, FOTOGALERIE/ V prvních dvou kolech nového ročníku Chance ligy vstřelili hokejisté Kolína po dvou brankách Zatímco doma s Přerovem jim to stačilo na tři body, u soupeře v Porubě těsně prohráli. Ve třetím kole hostili Kozlové Jihlavu, která oba úvodní duely zvládla na výbornou. Kozlové tentokrát dali jen jeden gól a těsně prohráli. Dva góly hostujícího celku dal Jelínek a to na výhru celku z Vysočiny stačilo.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava (1:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branky se diváci, kterých přišlo do ochozů kolínského zimního stadionu více než osm stovek, nedočkali. Šancí bylo málo na obou stranách a gólmani museli být na pozoru jen sporadicky. Hned první minuta nabídla obrovskou šanci Jihlavy, když Šik orazítkoval tyč. Na druhé straně byl nejblíže gólu Pajer, jeho dělovka skončila na pozorném brankáři Beranovi. Co se týče střel, byli o dost aktivnější hosté.

To samé platilo i ve druhé periodě, kdy Jihlavští vyslali na bránu Soukupa jednou tolik střel než domácí borci. A také se jednou mohli radovat z gólu. Ten dal na konci 27. minuty Jelínek, když se k němu odrazil puk vyražený kolínským gólmanem. Hosté si těsný náskok přenesli do poslední části.

Osobnost Deníku: Filip Blecha dal pět gólů. Branky střílí i v divizi

A tam zase zaúřadovali. Jmenovitě to byl Jelínek, který si instinktivně najel před brankoviště, kam dostal parádní přihrávku a v těžké pozici trefil poloprázdnou bránu Kozlů. Ti se pak více tlačili do útočného pásma a častěji zaměstnávali Berana v bráně Jihlavy. Hostující brankář kapituloval zkraje 56. minuty, to domácí využili přesilovou hru. Němcova rána od modré ještě v síti neskončila, puk pak zametl do brány Vrhel. Bylo jasné, že domácí nemají co ztratit a vrhli všechny síly do útoku. Vyrovnání nepřinesla ale ani závěrečná hra bez brankáře. Kolín tak vyšel podruhé naprázdno, Jihlava slaví vítězný hattrick.

V sobotu hrají kolínští hokejisté na ledě pardubické rezervy, utkání začne v 18 hodin.

Kolín – Jihlava 1:2

Branky a nahrávky: 56. Vrhel (Němec, Morong) – 27. Jelínek (Cachnín), 44. Jelínek (Ozolš). Třetiny: 0:0, 0:1, 1:1.



SC Marimex Kolín: Soukup – Němec, Hampl, Naar, Piegl, Pilař, Pinkas, T. Moravec – Král, Koukal, Dlouhý – Ouřada, P. Moravec, Vrhel –Pajer, Skořepa, Síla – Bernat, Morong, Šedivý.



HC Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Kolář, Ozolš, Kočí, Rašner, Mareš, Chvátal – Čachotský, Bartoš, Šik – Krajč, Štefančík, Cachnín –Havránek, Handl, Berger – Jelínek, Pořízek, Brož.