Po dohrávkách se v tabulce soutěže srovnal počet utkání. Kolín je aktuálně na desáté pozici s dvaasedmdesáti body a nějaký bodík v boji o záchranu by se mu rozhodně ještě hodil. Navíc Jihlavu měl v domácím zápase na lopatě, Dukla ale na konci utkání stav otočila a odvezla si výhru. Jihlavě patří čtvrtý flek a má osmdesát šest bodů.

Jenže Kolín půjde do zápasu nabuzen poslední vydřenou výhrou. Euforii musí kozlové přenést do sobotního mače. „Diváci byli proti Sokolovu úžasní. Chci je požádat, aby přišli na Jihlavu a dohnali nás k další výhře. Vítězství nad Jihlavou by byla taková třešnička,“ uvedl před utkáním kolínský kormidelník Petr Martínek.

Velim doplatila na hrubé individuální chyby

Každý zápas je obrovská bitva, rozhodují maličkosti. „Musíme podat vynikající výkon plný pracovitosti. To je náš plán na Jihlavu,“ věří v dobrý výkon Martínek. „Pokud chceme dovést utkání k vítězství a sezonu k záchraně, musí být plný dům. Zvu všechny diváky, aby nás dohnali k vítězství,“ láká fanoušky na kolínský zimák trenér kozlů.

Sobotní zápas začne jako vždy v 17 hodin.

K předposlednímu utkání vyrazí Kolín v pondělí do Vsetína, základní část ukončí ve středu doma s Porubou.