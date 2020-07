Přesto se v posledních týdnech čím dál víc spekuluje o tom, že by legenda s číslem 68 mohla v příští sezoně střídavě startovat nejen za své (už zase jen prvoligové) Rytíře, ale také v extralize za pražskou Spartu. Jak moc je to reálné?

Skalní kladenští fanoušci by to možná těžko rozdýchávali, ale z obchodního a marketingového hlediska by zřejmě šlo o lukrativní krok. Není divu, že na úterní tiskové konferenci k Winter Classic pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně padaly novinářské dotazy také na téma „Jágr a Sparta“.

Všechno se sebe musí zapadnout

„Nemám nic konkrétního, co k tomu říct. Všechno záleží na tom, jak se budu cítit a kdy začnu hrát,“ potvrdil Jágr, že jeho starty v O2 areně nejsou vyloučené, ale nic definitivního zatím dohodnuto není. „Věřím, že nastoupím co nejdřív a když se budu cítit dobře, pak pravděpodobně dojde k dalším jednáním,“ dodal Jágr.

Ve čtyřiceti osmi letech stále nepřemýšlí nad tím, že by brusle a hokejku trvale odložil do skříně. Sice už se prý plně „přeprogramoval“ do pozice klubového majitele a manažera, ale svou hráčskou stránku nechce potlačovat. Vydrží-li mu zdraví, klidně se může objevit i ve sparťanském dresu.

„Když bude všechno stoprocentní, tak ta šance tady je, to nebudu zastírat. Vše do sebe musí zapadnout, aby to dávalo smysl pro všechny strany. Zatím ale zbývá hodně otázek,“ upozornil Jágr.

V tom má nestárnoucí veterán jistě pravdu. Nemělo by valný smysl představit Jágra na Spartě, pokud by stále platila současná „koronavirová“ nařízení. Momentálně by do libeňské velehaly mohlo maximálně 3000 diváků, přičemž za normálních podmínek by na Jágra bylo dost možná vyprodáno.

Litý boj o pražské publikum

Jenže tuzemské kluby zatím netuší, jak to bude vypadat na podzim. „Řeší se, co a jak od začátku extraligy,“ přikývla Barbora Snopková Haberová, generální manažerka Sparty.

Jediný extraligový klub v hlavním městě nemá s návštěvností větší problémy, v minulé sezoně překonal hranici deseti tisíc diváků na zápas. Jenže náročné pražské publikum si vyžaduje stále dráždivější atrakce a Jágr v dresu Sparty by nepochybně vzbudil masivní pozornost.

„Chceme konkurovat zábavě tady v Praze a to je těžké. My jsme na sebe hrdí, že jsme osmý nejnavštěvovanější klub v Evropě,“ uvedla Snopková Haberová. Se slavným útočníkem je prý připravena dál jednat.

Jágrova strategie záchytných bodů

Pokud jde o samotného Jágra, ten se nejdřív musí dostat do formy. Dlouhá pauza po brzkém konci sezony mu příliš neprospěla. „Dá se říct, že začínám od nuly,“ prozradil. Postupně chce začít trénovat v týmem Rytířů a postupovat krok po kroku. Nepřijde-li zranění, v říjnu či v listopadu už by měl být v plné síle. Motivace mu neschází.

„Zápas ve Špindlu, návrat do extraligy, hrát v padesáti letech… To jsou pro mě cíle a záchytné body, abych se dokopal k tomu, že se dokážu připravit. Člověk by si měl dávat takové cíle, jinak je ztracený v kruhu. A to já nechci,“ uzavřel Jágr.