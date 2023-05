K 30. dubnu končí hokejová sezona 2022/23, kterou hráči SC Marimex Kolín zakončili na jedenácté příčce druhé nejvyšší hokejové soutěže. Jako prakticky každý rok, tak i letos dojde v kádru k určitým změnám, jako první ale kolínský klub představí některé z odchodů stávajících hráčů z kádru. Kdo se u Labe s jistotou loučí?

Z přátelského hokejového utkání Kolín - Kladno | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

V Kolíně působil Zdeněk Čáp dvě sezony v rámci spolupráce s Mountfieldem HK, zkušený třicetiletý zadák nasbíral během osmi desítek zápasů na obránce velmi dobrou bilanci 9+35 bodů. Nyní se však s A týmem Kozlů loučí a míří k prvoligové konkurenci. Do středočeského celku z Kolína dorazil Martin Novák po trejdu s Prostějovem v průběhu sezony, zkušený forvard se pak v závěru ročníku stal jedním z výrazných tahounů kolínského mužstva, ve čtrnácti duelech nasbíral bilanci 6+5. I on ale u Labe pokračovat nebude. Podobně jako velezkušený Novák zamířil do Kolína v průběhu sezony 2022/23 také finský útočník Markus Korkiakoski, kterého posléze doplnil parťák Martin Kadlec, defenzivu zase vyztužil Josef Zajíc. Avšak i oni již barvy kolínských Kozlů neobléknou.

„U některých z těchto hráčů jsme stáli o jejich setrvání v Kolíně, ale nabídkám z předního klubu jsme nemohli finančně konkurovat. Jejich ztráta nás mrzí, ale na druhou stranu si ceníme toho, že je o naše hráče zájem a i z Kolína si lze vybojovat zajímavé angažmá v předních klubech. Dalším hráčům jsme pak nenabídli nové smlouvy. Všem klukům ale děkujeme za odvedené služby a přejeme hodně štěstí do budoucna,“ informuje manažer A týmu SC Marimex Kolín Lukáš Krejčík s tím, že příchody oznámí klub v následujícím týdnu.

Daniel Krátký