Kolín přijal možnost hrát Chance ligu. Co vy na to?

Kolín si to jednoznačně zaslouží a jsem strašně rád, že ten krok udělali. Dlouhodobě patří mezi týmy, které se drží na špičce a zároveň mají skvělou základnu fanoušků.

Vy jste byl pro postup, ale co další hráči? Byli jste v této otázce v kabině jednotní?

V kabině se hlasovalo jednotně pro postup a učinili tak i spoluhráči, kteří ví, že z důvodu časové náročnosti 1. ligu nedají. Všichni cítí, že je to pro Kolín jedinečná šance.

Jan Stehlík

Bydliště: Kovanice

Narozen: 10. července 1986

Zaměstnání: prodejce hokejového vybavení

Znamení: Rak

Další oblíbené sporty: fotbal, MMA

Oblíbené jídlo: pizza

Oblíbené pití: Plzeň

Oblíbený film: Nedotknutelní

Oblíbená hudba: všehochuť

První ligu jste si vyzkoušel v Kadani a Chomutově. Na co se tedy vaši spoluhráči mohou těšit?

Těšit se můžou na větší dřinu, o pár tisíc fanoušků víc a Jardu Jágra (smích).

Jak velký a v čem hlavně je rozdíl mezi první a druhou ligou?

Rozdíl tam bude, ale jak velký, to teď nedokážu říct. Kvalita provedení, rychlost, přesnost, tvrdost, taktika …

Pro Kolín je to velká výzva. Berete to také tak?

Bude zajímavé, kdo nás doplní a jak bude fungovat tréninkový model jako ve 2. lize, to znamená tréninky večer a většina spoluhráčů z práce na trénink. Bude to opravdu hodně náročné.

Soutěž bude určitě hodně náročná. Je to ještě hodně předčasné, ale bude v silách mužstva soutěž udržet?

Máme skvělé trenéry, hráče i zázemí. Nesmíme jít sezonu jen tak odehrát a být s případným sestupem smířeni. Doufám, že se 1. liga udrží a Kolín se stane prvoligovou stálicí.

Je možné, že do Kolína přijede Jágr. Jak se těšíte na souboj s touto legendou?

Pokud se to opravdu povede a nastoupí, pak to bude obrovská událost nejen pro nás hráče, ale pro celý Kolín.