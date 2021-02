Kolín vedl na severu Čech dvakrát o gól, pokaždé se trefil kanonýr David Šafránek. „Jsme rádi, že jsme venku konečně vyhráli. Sice jen za dva body, ale nakonec mohou být důležité,“ byl spokojený střelec dvou kolínských gólů.

Také domácí body potřebovali, pro hosty to nebylo vůbec snadné. „Výkon zase tak dobrý nebyl, jako když hrajeme doma a Ústí si bod určitě zasloužilo,“ uznal Šafránek. „V některých pasážích jsme hráli strašně. Pomohli jsme si ale dvěma přesilovkami. Nájezdy jsme zvládli skvěle, předvedli jsme kvalitu,“ vyprávěl autor čtrnácti ligových tref v letošní sezoně.

Domácím se povedlo dvakrát smazat jednogólové manko a pak se poprvé dostali do vedení. O něj je připravil Stehlík. „Venku se nám nedaří a my jsme to chtěli za každou cenu zvládnout. Zápas moc pohledný nebyl. Dostali jsme dva zbytečné góly. Dva body jsou pro nás zlaté,“ přiznal Jan Stehlík, autor vyrovnávací branky.

Kozlové tak mohou nadále směle pomýšlet na vyřazovací boje. „Stále jsme na dostřel play off. Jestli chceme být do dvanácté příčky, musíme vozit body i zvenku,“ řekl Stehlík.

Na téma play off hovořil i kouč kolínských hokejistů Petr Martínek. „Pokud do něj chceme, musíme mít tak čtyřicet pět až čtyřicet osm bodů. A to je ještě hodně a bude to těžké. Uděláme všechno pro to, abychom ho hráli. Všichni nás brali jako outsidera a my nyní mícháme karty. Jestli se nám to povede, to se uvidí,“ konstatoval kolínský kouč.

V pondělí 1. února čeká na kolínské borce další zápas. To na svém ledě vyzvou Sokolov, který má o tři body více než mají Kozlové. „Bude to další extrémně těžký zápas. Je to hodně bruslivý tým, bude to náročné, ale nemáme se čeho bát. Já jsem přesvědčený, že budeme bodovat, ale nechci to zakřiknout,“ řekl před pondělním mačem (od 18 hodin) dobře naladěný trenér Petr Martínek.