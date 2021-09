Brankáři 2 Sejpal Martin 31 Sajdl Tomáš Obránci 12 Čáp Zdeněk 70 Čížek Václav 18 Piegl René 8 Kukla Miroslav 98 Kachyňa Ondřej 25 Váchal Jakub 16 Klodner Jan Útočníci 73 Jankovský Václav 88 Šafránek David 19 Král Zdeněk 55 Sklenář Jakub 9 Matějček Štěpán 5 Krejčík Lukáš 6 Sklenář Dominik 69 Štohanzl Martin 66 Veselý Jan 21 Svoboda Matyáš 23 Morong Matěj 15 Dvořák Jaroslav 14 Petržilka Jakub 13 Zumr Dominik 17 Semirád Jakub Realizační tým Jan Šťastný hlavní trenér Petr Martínek hlavní trenér Jiří Kadlec asistent trenéra Martin Hušek trenér brankařů Luboš From st. kustod Josef Nutil technický vedoucí mužstva Tereza Marvánková Hölzlová vedoucí mužstva Bohumil Sladký masér Jiří Balík lékař

Co od následující sezony jako funkcionář očekáváte?

Myslím, že jsme odehráli vyrovnané partie a jako problém bych to neviděl.

Sehráli jste deset přípravných zápasů a jen tři jste vyhráli. Nestraší vás to?

Postavili jste tým, který bude usilovat o záchranu v Chance lize. Bude to v jeho silách? A bude to hodně těžké?

Z nově příchozích na Vencu Čížka a Jakuba Sklenáře. Jsou to zkušení hráči a právě oni by měli být tahouny týmu.

Na startu určitě ne, ale v sezoně je to klidně možné.

Z útoku odešli například Němec, Kozák, Mašín, z obrany pak Blaha, Husa, Muěka, Pýcha. Cp se týče příchodů, obranu posílí například Kachyňa, Čáp, Čížek, do útoku přišli Sklenář, Svoboda, Poppel nebo Morong.

Do sezony zbývá pár dní. K jakým změnám došlo v kádru? Kdo odešel a kdo naopak přišel?

V klubu se povedlo zajistit kompletní rekonstrukci kabiny áčka a VIP prostoru. Přivést hráče Čížka a Sklenáře. Naopak jsme usilovali o některá zvučná jména, bohužel jsme se s nimi nevešli do rozpočtu.

Od konce minulé sezony sedíte na manažerské židli. Co se vám za tu dobu povedlo a co jste naopak ze svých plánů nezvládl?

Na konci minulé sezony řekl dost. Jan Stehlík ukončil svoji hokejovou kariéru a hned se vrhl do role sportovního manažera kolínského klubu. V manažerském křesle se musel zorientovat hodně rychle. Bylo potřeba doplnit a posílit kádr, ladit záležitosti s partnerským Hradcem Králové. Na startu sezony je přesvědčený, že Kozlové kádr vhodně doplnili a že je konkurenceschopný. "Příští sezona bude jednoznačně jeden z nejtěžších ročníků druhé nejvyšší ligy," řekl Stehlík, který však před pár dny jako manažer v Kolíně skončil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.