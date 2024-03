Sezona byla velmi náročná stejně jako ty dvě předchozí. Každý rok máme za úkol udržet se v Chance lize a pokusit se atakovat příčky zaručující postup mezi deset nejlepších týmů soutěže. Bohužel stejně jako minulý rok nám tento cíl utekl doslova mezi prsty a k postupu mezi nejlepších deset týmů soutěže chyběl jeden jediný bod.

Převažuje úleva, že jste se několik kol před koncem základní části vyhnuli hrozbě sestupu, nebo spíše zklamání z toho, že jste se nedostali do předkola play off?

Nyní převažuje velké zklamání protože jsme celý tým věřili, že to předkolo nakonec urveme my. Myslím, že bychom si to celý tým společně s fanoušky za celou sezonu, kdy jsme se pohybovali až na pár výjimek okolo desátého postupového místa, zasloužili. Bohužel je to sport a my jsme si to v posledním kole doma proti Slavii Praha neuhráli, a tak místo nás postoupil soupeř a my máme po sezoně. Na druhou stranu v tak těžké konkurenci týmů, které jsou v Chance lize a disponují daleko lepším kádrem a rozpočtem, včetně podmínek pro hráče, musíme uznat, že pro nás všechny to úleva je a že se tady snad i příští sezonu už pátý rok po sobě bude hrát druhá nejvyšší profesionální soutěž v republice, což řeknu na rovinu, že je pro tuto organizaci malý zázrak.

Petr Kolmann: Bylo super o něco hrát do posledního zápasu. Škoda, že to nevyšlo

V jednu chvíli na tom tým nebyl dobře. Kdy vám osobně bylo nejhůře?

Tak nám na začátku každé sezony, kdy sledujeme mužstva, jak posilují, není dobře. Navíc postoupilo před sezonou Znojmo, které mělo, dá se říct, minimálně dvakrát větší rozpočet než my a během sezony, kdy bylo dole, stále posilovalo a svůj kádr vylepšovalo. Říkali jsme si, koho vlastně teď natlačíme pod sebe, když už tam nejsou týmy jako Kadaň, Benátky, Šumperk. Do toho pardubická farma po minulé sezoně navýšila svůj rozpočet, kdy skoro sestoupili, o deset milionů korun navíc. Ale zpátky k otázce kdy mi bylo nejhůř. Bylo to když se nám zranili dva klíčoví hráči Adam Dlouhý a Petr Koukal a když jsme prohráli důležité utkání ve Znojmě 0:1.

Přestože fanoušci Kolína svůj tým hodně podporují, několikrát bylo slyšet „Šťastný ven“. To asi není příjemné…

Chci říct, že fanoušci v Kolíně jsou šestým hráčem v týmu a dokáží hodně pomoci, což je velmi důležité a lidi hokej v Kolíně zajímá a mají ho rádi. Co se týká jejich skandování na mojí osobu, je jenom jejich věc a musíte se s tím jako trenér naučit pracovat, protože v profesionálním sportu to tak je a určitě nejsem první ani poslední trenér, který toto slýchává. Už jsem si zvykl, že když se vyhrává, je to zásluha mého kolegy Petra Martínka a hráčů a když se prohrává, může za to Šťastný, protože je dosazen z Hradce Králové. Na závěr chci říct, že i já mám nad sebou vedení a lidi, co si mě vybrali a pokud nejsou s mojí prací pro kolínskou organizaci spokojeni, mají právo mi kdykoliv smlouvu ukončit nebo nenabídnout její prodloužení.

V průběhu téměř celé sezony jste hráli dost defenzivně, což se změnilo příchodem zkušených Kloze a Muchy, ke kterým se ještě přidal distancovaný Štohanzl. Zvedla se hodně útočná síla?

Mám rád ofenzivní hokej a rádi bychom se takovým hokejem prezentovali, ale my jako trenéři musíme reagovat na to, na co momentálně tým má. Od začátku sezony nás trápilo střílení branek a přesilové hry, co nám fungovalo byl skvělý Kuba Soukup v bráně a hra dozadu včetně oslabení. Proto jsme se snažili na tom postavit naši hru, abychom měli šanci na úspěch a bodovali. Scházeli nám kluci, co umí vstřelit branku, což se příchodem zmiňovaných hráčů jasně ukázalo, plus ještě k nim přišel na více utkání Matěj Chalupa.

Prohlédněte si fotogalerii z posledního utkání kolínských hokejistů se Slavií (2:5)

Kvůli zranění chyběl velkou část sezony kapitán Koukal. Jak jste se s tím vypořádávali? Bylo hodně složité jej nahradit?

V jednu chvílí to bylo tak, že si budeme muset poradit bez něj a bez Adama Dlouhého. Jak jsem řekl na začátku, my si nemůžeme dovolit přivádět hráče jako konkurence, protože je nezaplatíme a navíc, řekněme si to na rovinu, že do Kolína se ty hráči ani extra nehrnou. S Lukášem Krejčíkem se nám podařilo získat na střídavé starty Honzu Kloze a z Liberce Miroslav Muchu a k tomu nám vyšel vstříc Hradec Králové, kdy nám pouštěl Matěje Chalupu a po dopingové kauze rozehrát Martina Štohanzla. Jsme si vědomi, že toto byl jeden z velmi důležitých momentů, kdy se nám podařilo Chance ligu v Kolíně zachránit. Druhým pilířem byl samozřejmě Kuba Soukup, v mých očích nejlepší brankář v lize.

Skvělou sezonu má za sebou právě zmiňovaný gólman Soukup. Nebojíte se, že si ho vyhlídne některý extraligový klub?

Nebojím a i kdyby ano, tak bych mu to moc přál stejně jako dalším klukům, kteří si přes Kolín řeknou o lepší angažmá, což extraliga jednoznačně je a pro Kolín jako neoficiální farmu či partnerský tým by to byla skvělá reklama, že pomohl či vychoval hráče pro extraligu.

Mezi fanoušky se dost nahlas mluví o tom, zda bude pokračovat spolupráce s Hradcem Králové. Jak to v tuto chvíli vypadá?

Na tuto otázku v tuto chvílí nedokáži odpovědět a měla by směřovat na kompetentní lidi v organizaci. Každopádně pokud Kolín nebude mít spolupráci s extraligovým týmem, není v jeho silách bez hráčské základny a finanční podpory extraligového klubu první ligu hrát, to si řekněme na rovinu.

Premiéra jako z hororu. Kolín doma dostal za vyučenou

A co hráčský kádr? Je to asi předčasné, ale už nyní víte o nějakých změnách?

Nyní začínají probíhat jednání a opět je to otázka na kompetentní lidi v čele se sportovním manažerem Lukášem Krejčíkem.

Nyní máte volněji od zápasového kolotoče. Jak budete po sezoně odpočívat?

My jsme mužstvu po zápase se Slavií, kdy jsme byli všichni zklamaní, dali tři dny volna a od úterý 5. března se normálně celý týden pondělí až pátek trénuje, protože první tým v Hradci Králové začíná hrát předkolo play off a my máme za úkol potenciální hráče, kteří můžou za Hradec nastoupit, udržovat v tréninku, aby byli připraveni popřípadě naskočit do utkání, když se někdo zraní. V tomto programu budeme pokračovat minimálně dokonce března a nebo než Hradci skončí sezona.