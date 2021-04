Sezona pro vás skončila. Jako nováček jste určitě nezklamali…

Bohužel skončila. Myslím si, že jako nováček jsme podávali důstojné výkony celou sezonu. Až na pár výjimek.

Jak hodnotíte celou sezonu? Převládají pozitiva nebo jste zklamaný, že jste nepostoupili do play off?

Jsem zklamaný, že jsme se nezvládli probojovat do předkola play off, protože jsme pár kol před koncem měli pořád šanci. Bohužel to nevyšlo. Pozitiva bych viděl v tom, že jsme dokázali hrát s každým týmem vyrovnaný zápas.

K vyřazovacím bojům vám chybělo pár bodů. Určitě najdete porážky, které vás hodně mrzí…

Ano najdu. Když se podíváte na zápasy ze sezony, tak tam najdete spoustu zápasů, kde jsme prohráli o jeden gól. A tyhle ztráty nám pak chyběly na to zmiňované předkolo.

Byl to pěkný kolotoč zápasů, hlavně leden byl pořádně nabitý, hráli jste pondělí – středa – sobota. Jak jste to zvládal? Neměl jste někdy hokeje plné zuby?

Byla to náročná sezona z toho pohledu, že šly zápasy rychle po sobě, ale já osobně jsem s tím problém neměl. Byl jsem dobře připravený z letní přípravy a taky hlavně z minulých sezon, kde bylo padesát čtyři kol a ne čtyřiatřicet. To bychom byli teprve lehce za půlkou.

Mezi obránci celé soutěže jste získal nejvíce kanadských bodů. Váš individuální úspěch je umocněný tím, že jako mužstvo jste skončili na šestnácté příčce….

Jsem za tento úspěch šťastný, ale je to zásluha celé naší první lajny. Když se podíváte na poslední vítěze roky zpět, tak to byli vždy hráči z týmů z horních pater tabulky. Ještě si ten individuální úspěch pořádně neuvědomuji.

Šafránek, Král, Jankovský – útočníci první lajny. A pak hned obránce Jakub Husa. Pohled do statistik vás musí hodně těšit…

Jsem rád, že se nám dařilo a hráli jsme pěkný hokej.

Na tribunách chyběli fanoušci. Jak moc chyběli kolínskému týmu?

Chyběli hodně. Věřím tomu, že kdyby na stadionu byli a fandili, tak to play off společně uděláme.

Nyní je po sezoně, máte volno. Jak trávíte volné dny bez hokeje?

Moc toho vymyslet nejde, bohužel. Nesmíte navštívit ani příbuzné. Takže si dám nejspíš pár dní odpočinku. Budu chodit s naším psem ven na procházky a doma sledovat zápasy play off Chance ligy i Extraligy.

A co vaše předzápasové rituály nebo talisman? Máte nějaké? Nebo máte třeba nějaký stejný postup při oblékání na utkání?

Ano mám jich víc. Ale nechal bych si je pro sebe.

Jakub HUSA

Narozen: 17. září 1997

Výška: 194 cm

Váha: 97 kg

Post: obránce

Držení hole: levá

Zápasy: 34

Góly: 10

Asistence: 22

Trestné minuty: 34