Je proto paradoxní, že když český tým vybojoval „placku“ naposledy, žádný velký jásot se nekonal. Mistrovství světa 2012 ve Švédsku a Finsku bylo vůbec takové zvláštní. Výkony výběru kouče Aloise Hadamczika nebudily přílišné nadšení fanoušků, výjimkou bylo jen skvěle zvládnuté čtvrtfinále. Svérázný trenér dostával (nejen) od novinářů za uši z řady důvodů, mj. i kvůli nevyzpytatelnému mariáši s brankáři.

„Nevěděli jsme, na čem jsme,“ ohlížel se Jakub Kovář, který se v brance střídal s Jakubem Štěpánkem. Jasně stanovená gólmanská jednička? Zapomeňte. „Trenér tu roli úplně nestanovil, spíš jsme se dozvídali vždycky těsně před zápasem, kdo nastoupí,“ popisoval Kovář. Bylo znát, že to ani jednomu z maskovaných Jakubů moc nesedí.

MS v ledním hokeji 2012



Finále:

Rusko Slovensko 6:2



Zápas o bronz:

Česko Finsko 3:2

Absurdních rozměrů věc nabrala před čtvrtfinále, kdy brankáři sice věděli, kdo bude chytat, ale měli zakázáno to prozradit. „Hráli jsme takové divadýlko. Bylo by lepší, kdybych to řekl, a měl bych klid, než abych musel pořád stát u mikrofonu a všelijak se vykrucovat,“ vzpomínal Kovář.

Ostřílenější gólmani z NHL se omluvili, celkem ze zámoří dorazilo jen šest posil. Útok měl sílu a břink, ale v obraně legionáři zpoza velké louže zcela scházeli.

Češi vyfasovali základní skupinu ve Stockholmu a herně nezářili. „Snažili jsme se zůstat pozitivní, ale vnitřně jsme věděli, že to prostě není dobré,“ uznal po několika vydřených výhrách nad slabšími soky kapitán Tomáš Plekanec.

Výkony nenakopla ani mdlá atmosféra švédské poloviny MS. Kombinace chatrné propagace s předraženým vstupným ústila v ostudně prázdné tribuny. „Bylo to ohromné zklamání,“ popsal Štěpánek.

Český tým si svou hvězdnou chvíli schoval na čtvrtfinálový večer proti favorizovaným domácím. „Podařilo se vnutit jim naši hru, to je překvapilo,“ řekl Plekanec. Senzační výhru 4:3 trefil gólem půl minuty před koncem Milan Michálek. Do Česka se konečně naplno vrátila bujará hokejová radost.

Bohužel nevydržela dlouho. Hadamczikův tým po přeletu do Helsinek v semifinále prohrál 1:3 se Slovenskem, největším překvapením šampionátu. „Upřímně řečeno jsme si nemohli přát lepšího soupeře, ale nezvládli jsme to. Slováci byli lepší,“ řekl veterán Petr Nedvěd, který tehdy poprvé a naposledy hrál na MS.

Češi k zápasu přistoupili vlažněji, a než se rozkoukali, bylo po všem. V mači o bronz sice zdolali 3:2 Finy, ale jistá pachuť setrvala. Všichni cítili, že finále bylo na dosah. Kdo by čekal, že jde na dlouhou dobu o poslední medaili…

Zklamaný Frolík: Slováci hráli maximálně obětavě

Je z jižních Čech, přesto na něj vzpomínají rádi i v Kladně. Milan Michálek jim tady kdysi v roce 2004 jako mladíček pomohl důležitými góly k postupu do extraligy. Od roku 2012 už byl miláčkem všech českých fandů, to když ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Švédsku sestřelil půl minuty před koncem domácí výběr tří korunek rozhodující trefou na 4:3. „Kvůli takovým zážitkům hrajete hokej a je skvělé, když se to povede,“ usmíval se po utkání Milan Michálek.

Měl to být nejtěžší zápas Čechů na chladném šampionátu rozděleném mezi Švédy a Finy. Zejména Švédové nefandili, kvůli nim jde o jeden z nejhůř hodnocených šampionátů všech dob. Něco jiného to bylo u domácího celku, od něj nečekali nic jiného než zlato. Jenže hvězdy v týmu a diváci na své straně, to ještě úspěch nezaručí. Češi tehdy ve čtvrtfinále ušili výbornou taktiku a byť přišli o náskok 3:1, zmíněná akce Michálka je katapultovala blízko k medaili. „To byla radost jako když jsme vyhráli zlato,“ divil se Tomáš Plekanec, který Michálkovi v rozhodujících chvílích pomohl pohybem.

Do boje tehdy šli celkem tři kladenští odchovanci. Už zkušený Tomáš Plekanec doplněný Petrem Tenkrátem a mladým Michaelem Frolíkem, jenž přiletěl z Chicaga.

Ovšem dres Kladna nosil v sezoně pouze jediný hráč, a to Slovák Marek Hovorka. Byl posledním hráčem Kladna, který se dostal na hlavní světovou akci. Tehdy se svými výbornými výkony do Vůjtkova týmu dostal a přispěl k tomu, že Slováci senzačně vyřadili nejen Kanadu, ale v semifinále nachytali i Česko uchlácholené výhrou nad Švédy. A brali stříbro.

„Myslím si, že jsme mohli Slováky porazit. Hráli však maximálně obětavě. Čekali na nás ve středním pásmu, vyhazovali puky a my se tam nemohli dostat,“ říkal po prohře 1:3 zklamaný Michael Frolík, jenž střelou po buly jako jediný překonal skvělého brankáře Laca. „Bylo jasné, co bude hlavní slovenskou zbraní a my si s tím bohužel neporadili. Osudné zřejmě bylo, že jsme ztratili pár puků a byli za to potrestáni,“ dodal Frolík.

Češi se nakonec sebrali a porazili Finy v boji o bronz 3:2. Kdo mohl tušit, že zápas hraný 20. května 2012 bude na hodně dlouho dobu posledním, jaký českému hokeji medaili přinesl.