Celý zápas byli o krok pozadu, přesto hokejisté Kolína odcházeli z ledu jako vítězové. Na ledě Přerova, pro kterého to byl první duel v novém ročníku Chance ligy, dokázali pokaždé srovnat, tři vteřiny před koncem základní hrací doby dali gól na 4:4 a v prodloužení rozhodli o svém triumfu.

Matěj Svoboda | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Byl to vyrovnaný zápas. Dobré pasáže tam měli hosté i my, ale je to škoda. Nám nezbývá, než jít dál,“ řekl po utkání hlavní kouč Zubrů Vladimír Kočara.

„Tady nemůžeme brát, jestli se někdo jmenuje Kolín, Kladno nebo Vsetín. V téhle situaci bude každý soupeř kvalitní,“ zmínil.