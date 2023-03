Hvězdy rozzáří kolínský zimák. Real Top přijede nabitý slavnými hráč

Bořek Dočkal, Jiří Novotný, Vladimír Šmicer, Jan Koller, David Lafata, Karel Poborský nebo Jiří Tlustý. Co jméno, to velký sportovní pojem. Fotbalové a hokejové hvězdy současné i nedávno minulé doby nastoupí v dresu Real Top Praha na kolínském zimním stadionu proti speciálnímu kolínskému výběru COOL IN v přátelském exhibičním utkání. Sobotní hokejové utkání začne v 18 hodin. Přijďte se podívat a podpořit dobrou věc.

Na kolínském fotbalovém stadionu se slavilo a přitom se myslelo na charitu. Pro šestiletou Viktorku se vybralo přes sto tisíc. A částka nebude konečná. Přijel tým osobností Real Top Praha | Foto: Deník/Vladimír Malinovský