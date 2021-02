Lednový program byl hodně náročný, začátek února nebyl o nic lepší. Zápasy šly v hodně rychlém sledu: pondělí – středa – sobota. K tomu velké cestování za soupeři. Přestávka přišla všem vhod. „Nějaké volno kluci také dostali, ale hlavně jsme se pokoušeli ladit formu na závěr sezony,“ uvedl před středečním duelem Petr Martínek, trenér kolínského mužstva. „Je ale otázka, jak jsme se připravili, to uvidíme. Máme před sebou těžké a ambiciózní soupeře. Když už jsme se dostali až sem, chceme to dotáhnout do předkola play off,“ přeje si Martínek. „V přestávce jsme dobře trénovali, snažili jsme se dobře připravit,“ přidal kouč.

Kozlové se momentálně nacházejí na čtrnáctém místě tabulky s pětatřiceti body. Ve středu se utkají na svém ledě s pražskou Slavií, která je na tom o něco lépe. Má o pět bodů víc a je desátá. Také tedy nemá zdaleka na růžích ustláno. A Kolín pražský tým v prvním vzájemném utkání na jeho ledě porazil 5:3. „Tak jsme vyhráli, podali jsme parádní výkon. A na to bychom chtěli navázat. Slavia se ale od té doby obměnila a šla výkonnostně nahoru. Takže to nebude snadné. Oni jsou favorit, my můžeme spíše překvapit. Je to pro nás motivace porazit Slavii i podruhé,“ přeje si kolínský kormidelník.

Únorový program je už méně náročný, hrát se bude méně zápasů. Může být však náročnější psychicky, půjde o každý bodík. „Asi to bude příjemnější, hlavně proto, že naši hráči chodí do práce. Ale je to dvousečné. Když se prohrává, tak je to hodně nepříjemné, že jdou zápasy rychle za sebou. A když se daří, tak se každý na zápas těší. Únava není velká. Z hlediska fyzické kondice to ale bude určitě lepší,“ má jasno Martínek.

Kolín stále živí šanci na předkolo play off. Co je potřeba k tomu, aby si jej zahrál? Do konce základní části zbývá odehrát sedm zápasů. „Potřebujeme jich pět vyhrát,“ směje se kouč Kozlů. „Možná budou stačit čtyři. Necháme na ledě všechno, odvedeme dobrý výkon a pokud získáme nějaké body, bude to super. Jdeme od jednoho zápasu k dalšímu, každý nový zápas je nejdůležitější,“ dodal Petr Martínek.

Další zápasy Kolína

28. kolo - středa 17. února 18:00: Kolín - Slavia Praha

29. kolo - sobota 20. února 18:00: Sokolov - Kolín

30. kolo - středa 24. února 18:00: Kolín - Poruba

31. kolo - sobota 27. února 18:00: Šumperk - Kolín

32. kolo - středa 3. března 18:00: Kolín - Jihlava