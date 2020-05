Stále reálnější obrysy dostává vzájemná spolupráce dvou hokejových klubů - extraligového Hradce Králové a prvoligového Kolína. První 'vlaštovkou' je útočník Jan Veselý, který by měl posílit tým kozlů. Za ně už hrál, takže místnímu publiku není neznámý. Z Kolína odcházel Veselý do pražské Slavie, pak pendloval mezi Hradcem Králové, Litoměřicemi, Slavií a Ústím. V loňské sezoně zakotvil v Českých Budějovicích.

Jan Veselý. | Foto: Petr Kraus

"Těším se moc na celou spolupráci. Je to pro mě další velká výzva, smlouva znovu s extraligovým klubem a zároveň s klubem, který mě nakopl v dospělém hokeji. Říkal jsem, že za Kolín vždy budu moc rád hrát a jsem rád, že teď je Kolín v Chance lize a je tu taková možnost. Pro mě je určitě hlavní motivace probojovat se do týmu Hradce, ale zároveň chci co nejvíc hrát v Kolíně a pomáhat mu. Děkuji agentovi a lidem, kteří toto vymysleli. Už se moc těším," řekl Jan Veselý pro klubový web Kolína.