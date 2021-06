Netradiční formu tréninku měli do své přípravy zařazenou kolínští hokejoví junioři. Pomáhali při rekonstrukci tělocvičny zimního stadionu. Nosili beton. Lopata, kýble a mnoho schodů byly jejich společníkem.

Hokejoví junioři Kolína si zpestřili přípravu nošením betonu | Foto: Foto: Tereza Marvánková Hözlová

,,Hráči celkově nanosili asi pět kubíků betonu. Byla to kolektivní práce, týmová práce. Jinak to byl lehčí trénink. Aby to byl klasický trénink, se kterým bych byl spokojený, muselo by to být aspoň dvacet kubíků,“ smál se trenér juniorů Martin Rejthar, které své svěřence nešetří.