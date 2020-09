Hokejový Kolín vstupuje do historické sezony

Poprvé od roku 1983 se v Kolíně bude hrát druhá nejvyšší hokejová soutěž. Klub se na jaře rozhodl přijmout nabízený postup do Chance ligy, který svaz kvůli nedohrání sezony nabídl všem třem vítězům druholigových skupin. „Dlouho jsme zvažovali všemožné aspekty, a nakonec jsme se i díky významné podpoře města Kolín rozhodli příležitost akceptovat,“ řekl prezident klubu Luboš From. „Registrovali jsme také značný zájem místních lidí a fanoušků ze širokého okolí,“ dodal From.

Je to tady. Hokejisté Kolína vstupují do Chance ligy | Foto: Foto: SC Kolín

Kozlové hrají své zápasy na stadionu s kapacitou 4 500 míst, z čehož 500 je k sezení. V roce 1959 se na něm odehrálo pět zápasů mistrovství světa. Největšího sportovního úspěchu dosáhl klub v roce 1962, kdy vybojoval postup do tehdejší nejvyšší československé soutěže, ale těsně před startem sezony přenechal práva Litvínovu. Kádr týmu byl posílen Kolín se rozhodl pro působení v Chance lize s poloprofesionálním kádrem, trenérem zůstal místní kouč Petr Martínek. Soupiska vykrystalizovala během přípravných zápasů a jsou pro ni typické tři základní rysy. Část hráčů nastupovala za klub už dříve v nižší soutěži, další skupinou jsou posily z extraligového Hradce Králové, s nímž Kolín navázal spolupráci. Významné byly také návraty hokejistů, kteří v klubu začínali, či pocházejí z blízkého okolí. „Jejich příchody zapadají do naší koncepce, aby byl základ mužstva postaven z domácích hráčů,“ podotkl trenér Petr Martínek. Kapitánem zůstal David Šafránek, loni nejlepší střelec druhé ligy, který má se Chance ligou bohaté zkušenosti ze svého dřívějšího působení v pražské Slavii. „Spolupráce nově složeného mužstva evidentně funguje, kluci z Hradce Králové mezi nás dobře zapadli,“ pochvaluje si David Šafránek. Kouč Martínek vypíchl přínos nových tváří v tréninkovém procesu. „Zvýšili tempo přípravy a naši místní kluci si z toho dokázali vzít mnoho pozitivního. Brzy se přizpůsobili a hráči jako Krejčík či Veselý mi pak říkali, jak jsou přístupem méně zkušených hokejistů mile překvapeni,“ prozradil Martínek. Spolupráce s HC Mountfield Od chvíle, kdy se objevila možnost postupu do Chance ligy, jednal Kolín s možnými extraligovými partnery. Ve hře byla v jednu chvíli spolupráce s Mladou Boleslaví či Pardubicemi, dohodou ale skončilo až rokování s hradeckým Mountfieldem. „Od první schůzky jsme registrovali vstřícný přístup a jsme rádi, že jsme si s Hradcem plácli. Doufáme, že bude spolupráce pro obě strany přínosná a nebude trvat pouze rok,“ přeje si Luboš From. Na kolínské soupisce nyní figuruje šestice hokejistů, jež do Chance ligy uvolnil Hradec, včetně brankáře Štěpána Lukeše, který bude podle nutnosti a potřeb k dispozici oběma klubům. Díky spolupráci se pro kolínské hráče naskýtá extraligová šance, kdokoliv z nich výrazně zaujme, může si v HC Mountfield otevřít dveře. Útočník Jan Veselý měl v srpnu za Hradec naskočit do přípravného střetnutí, ale na dopoledním tréninku s extraligovým týmem si poranil koleno. „Ale předtím na tom tréninku vypadal velmi dobře,“ uvedl hradecký kouč Vladimír Růžička, bývalý úspěšný trenér české reprezentace. Kolín nebude s Hradcem spolupracovat pouze formou hráčských výpomocí, ale na úrovni klubů i v dalších oblastech. Přípravné zápasy s pozitivní bilancí Kolín si své přípravné duely rozdělil mezi soupeře z první ligy a špičkové protivníky z ligy druhé. Z devíti zápasů hned sedmkrát zvítězil a pouze dvakrát zůstal poražen. Doma si dokonce udržel stoprocentní bilanci při skvostném skóre 18:4 ze čtyř soubojů. „Výsledky jsme měli dobré, ale spíš jsme hleděli na předváděné výkony. Ty byly někdy lepší a jindy horší,“ připustil David Šafránek. „Nejlépe se nám asi povedl domácí zápas proti Benátkám nad Jizerou.“ Vítězství 3:2 nad Kadaní sledovala z nových VIP prostor na kolínském stadionu i delegace z Hradce Králové. „Docela mě překvapilo, jaký hrál Kolín hokej, byl lepší než soupeř. Zaujalo mě dobré bruslení a v určitých pasážích i kombinační zdatnost,“ komentoval své pozorování Vladimír Růžička. Negativem přípravného období byla početná marodka, kvůli ní se ale v utkáních více dostalo na hráče širšího kádru. „V jeden moment jsme měli zraněných více než deset,“ spočítal trenér Martínek. „Měli jsme nějaký obrázek a představy o složení pětek, kvůli marodce jsme ale museli dost improvizovat.“ Cíle: Pokus o play off Jasným cílem kolínských hokejistů měla být v Chance lize při nováčkovské sezoně záchrana. Kvůli složité situaci spojené s nemocí Covid-19 však byla soutěž uzavřena, čímž je tato meta splněna. Podle nového systému bude hrát osmnáct účastníků systémem třikrát každý s každým, následovat bude play off pro dvanáct nejlepších. Týmy, jichž se vyřazovací boje týkat nebudou, sezonu po základní části ukončí. „Okolnosti kolem nového systému a uzavření soutěže jsme samozřejmě sledovali. Dobře je, že se nakonec bude hrát play off, protože se jednalo i o variantě bez něj. Uvidíme, jestli se nás bude týkat, uděláme pro to maximum,“ slíbil David Šafránek. „Z pohledu Kolína jsme za soutěž bez sestupu samozřejmě rádi. Druhou stránkou je sportovní otázka. V tomto směru jsem celý život preferoval soutěžení se sestupy a postupy,“ glosoval Petr Martínek. Medvědi vstupují do čtrnácté sezony v NBL. První duel odehrají v Brně Přečíst článek › Přístup na domácí zápasy Klub musí striktně dodržovat vládní nařízení, která omezují počet návštěvníků na sportovních zápasech. Pro úvod Chance ligy platí model se čtyřmi přísně oddělenými sektory, do každého z nich bude vpuštěno maximálně 500 fanoušků. Každý ze sektorů bude mít k dispozici své vlastní občerstvení a toalety. Vstup na zimní stadion je možný pouze s rouškou. Permanentkáři budou mít přístup do sektorů A, B i C. „Žádáme fanoušky o trpělivost a solidaritu. Aktuální opatření nejsou pro nikoho příjemná, ale je nutné je dodržovat,“ nabádá Luboš From. Novinkou je pro diváky možnost zakoupení vstupenek online, což je nejsnadnější způsob, jak lístky pořídit. První domácí střetnutí sehraje Kolín 16. září od 18 hodin proti Vsetínu. Původně měli kozlové nastoupit proti Frýdku-Místku, jenže jeho hráči jsou v karanténě, stejně jako hokejisté Vrchlabí, s nímž měl podle původního losu hrát Vsetín. Už z této rošády je patrné, že je nutné pozorně sledovat aktuální situaci, protože zápasy mohou být během sezony různě odkládány a překládány. Akreditační podmínky pro novináře Žádost o akreditaci na domácí zápasy SC Kolín je nutno zasílat nejdéle jeden den před utkáním na mailovou adresu sekretar@sckolin.cz. Akreditace bude vzápětí zpětně potvrzena. Vzhledem k omezení kapacity novinářských míst si klub vyhrazuje právo žádost neakceptovat. Přihlíženo bude k pořadí zaslaných žádostí i typu jednotlivých médií. Akreditovaní novináři najdou svá místa na hlavní tribuně. Pozápasové rozhovory budou probíhat při dodržení všech opatření pouze na určeném místě a organizovány budou domácím klubem. Výsledky přípravných zápasů Ústí nad Labem – Kolín 1:3. Branky a přihrávky: 40. Čermák (Grim, Tot) – 2. Veselý (Blaha, Stehlík), 4. Stehlík (Jankovský), 13. Veselý (Blaha, Jankovský). Kadaň – Kolín 3:4. Branky a přihrávky: 4. Kubišta (Havel), 24. Svoboda (Chlouba, Havel), 60. Kottek (Trefný) – 47. Stehlík (Kukla, Jankovský), 49. Blaha (Stehlík, Jankovský), 56. Krejčík, 57. Zumr (Zdeněk, Jankovský). Tábor – Kolín 3:2 po nájezdech. Branky a přihrávky: 34. Macháček, 48. Přibyl, 61. Přibyl SN - 43. Husa, 47. Němec. Kolín – Havlíčkův Brod 3:0. Branky a přihrávky: 2. Stehlík (Veselý), 10. Šafránek (Král, Krejčík), 58. Krejčík (Šafránek, Král). Kolín – Tábor 6:0. Branky a přihrávky: 7. Pýcha (Krejčík, Zumr), 10. Petržílka, 16. Petržílka (Barták), 25. Krejčík (Zumr, Pýcha), 46. Krejčík (Zumr), 49. Krejčík (Muška, Zumr). Benátky nad Jizerou – Kolín 6:2. Branky a přihrávky: 7. Štibingr (Špaček, Rychlovský), 16. Štibingr (Kunst, Čederle), 28. Rychlovský (Jansa, Špaček), 43. Kolmann (Špaček, Rychlovský), 45. Dlouhý (Špaček), 57. Čederle (Štibingr, Rychlovský) – 13. Pýcha (Blaha, Petržilka), 30. Šafránek (Král, Jankovský). Havlíčkův Brod – Kolín 2:6. Branky a přihrávky: 4. Padělek (Košťál, Čejka), 27. Mlynář (Voříšek) – 1. Král (Pýcha, Jankovský), 3. Jankovský (Váchal), 14. Král (Šafránek, Jankovský), 17. Šafránek (Jankovský, Král), 31. Zumr (Pýcha, Blaha), 54. Blaha (Zumr) Kolín – Benátky nad Jizerou 6:2. Branky a přihrávky: 15. Krejčík (Zumr, Pýcha), 29. Husa (Král, Kukla), 29. Zumr (Krejčík), 32. Šafránek (Jankovský), 45. Pýcha (Krejčík), 57. Král (Šafránek) 9. Cikhart (Klapka, Štibinger), 42. Najman (Rychlovský, Šedivý). Kolín – Kadaň 3:2. Branky a přihrávky: 24. Hasil (Dotter), 29. Krejčík (Zumr), 57. Blaha (Muška) – 16. Homer (Veselý), 55. Morong (Havel, Müller). Soupiska SC Kolín 2 Martin Sejpal brankář 5. 7. 1993 Kolín 47 Ondřej Martínek brankář 22. 4. 1997 Kolín 29 Štěpán Lukeš brankář 25. 2. 1996 Hradec Králové 21 Jakub Husa obránce 17. 9. 1997 Prostějov 55 Miroslav Kukla obránce 21. 2. 2000 Litoměřice 12 Lukáš Blaha obránce 1. 6. 1996 Chomutov 22 Petr Pýcha obránce 25. 4. 1988 Kolín 25 Jakub Váchal obránce 3. 5. 2001 Hradec Králové 4 Jakub Muška obránce 5. 3. 1999 Prostějov 3 David Zdeněk obránce 7. 1. 1999 Opava 81 Martin Barták obránce 12. 11. 1990 Kolín 43 Bohumil Sladký obránce 3. 10. 1998 Kolín 73 Václav Jankovský útočník 10. 3. 1992 Kolín 88 David Šafránek útočník 20. 7. 1991 Kolín 19 Zdeněk Král útočník 30. 1. 1996 Detva 5 Lukáš Krejčík útočník 15. 10. 1990 Prostějov 66 Jan Veselý útočník 22. 6. 1994 České Budějovice 71 Jan Stehlík útočník 10. 7. 1986 Kolín 13 Dominik Zumr útočník 20. 11. 1993 Kolín 17 Jakub Semirád útočník 21. 5. 1994 Kolín 14 Jakub Petržilka útočník 27. 12. 2000 Mladá Boleslav 77 Patrik Mašín útočník 2. 11. 1999 Kolín 16 Martin Štohanzl útočník 16. 8. 1999 Litoměřice 18 Vojtěch Síla útočník 31. 12. 2001 Hradec Králové 7 Luboš Kozák útočník 9. 9. 1996 Kolín 24 Robin Martínek útočník 17. 12. 1999 Kolín 15 Marek Němec útočník 9. 1. 1994 Kolín 33 Matěj Hasil útočník 29. 3. 2001 Slavia Praha Realizační tým Hlavní trenér: Petr Martínek Asistenti trenéra: Jiří Kadlec, Jiří Pecka Vedoucí týmu: Tereza Marvánková Hölzlová Kustod: Josef Nutil Lékař: MUDr. Jiří Balík Masér: Bohumil Sladký Veškeré informace a novinky o dění v klubu lze vyhledat na stránkách www.sckolin.cz. „K dokončení ročníku využijeme všech možností,“ říká předseda klubů Tomáš Kotrč Přečíst článek ›

