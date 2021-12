Po prvním kempu v Kralupech nad Vltavou, kam zavítal i patron projektu Jaromír Jágr, bylo další zastávkou Slaný. Tématem tentokrát byla práce s chybou a správné stravování. Jednotlivé přednášky si přitom nevyslechly jen děti, ale v samostatném bloku rovněž jejich rodiče, kteří se mohli poučit, jak svoje děti správně podporovat.

„Je to super. Ještě jsem se nesetkal s podobnou možností. Mně se strašně líbí myšlenka, že je to jak o dětech, tak o trenérech a rodičích. Klobouk dolů, skvělá myšlenka,“ pochvaloval si Jiří Václavů, jehož dva synové na kempech hájí barvy Velkých Popovic.

Možnost přidat si další tréninky, poznat hráče z jiných klubů a navíc se i něco dozvědět o přípravě sportovců vítají. „Kluky to hodně chytlo, protože v tom začínají vidět smysl. Zaujalo mě, že to má posloupnost, není to jen jednorázová akce. Je to pravidelné a je tam snaha držet režim, který se opakuje. Jsou tam jen menší změny. Není tam snaha je naučit všechno, ale jen něco opravdu dobře,“ říká Václavů.

Jeho synové spolu s dalšími mladými hokejisty by měli absolvovat minimálně deset jednodenních kempů, které postupně proputují stadiony všech klubů. Na ledě budou pilovat dovednosti jako střelbu, osobní souboje, bránění nebo clonění před brankářem. O vedení jednotlivých cvičení se starají trenéři ze zapojených klubů. Speciální workshopy, které se konají mezi tréninky na ledě, si pak připravili experti na mentální koučink, fyzickou kondici a zdravou výživu.

„Škola hokejových talentů nemá ambici vytvářet z hráčů hvězdy, ale spíše z nich vychovat komplexní sportovce a lidi s návykem na sobě pracovat. A to přes předávání know-how od expertů zábavnou formou během denních kempů,“ vysvětluje iniciátor projektu Lukáš Pokorný.

Ať už z malých hokejistů sportovní hvězdy vyrostou, nebo ne, jedno je jisté. Ve čtvrtek ve Slaném si všichni připravený program užili a odcházeli spokojení. Další program na ně bude čekat už dva dny před Štědrým dnem na zimním stadionu v Mělníku.

