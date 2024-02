Hokejové euforie v Kolíně. Kozlové nastříleli sedm gólů, Soukup neinkasoval

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Není slabých soupeřů v Chance lize a o Frýdku-Místku to platí dvojnásob. Zápasy s ním jsou pro kolínské hokejisty vždy dost vypjaté a tvrdé. Jenže Kozlové tentokrát na ledě jasně dominovali, své příznivce přiváděli do extáze a naprosto zaslouženě si sebrali další tři body do tabulky. Gólman Soukup vyšperkoval výhru dalším čistým kontem. Kolínští se tak zase o malý krůček přiblížili předkolu play off a o hodně se vzdálili sestupové pozici. Ve zbytku základní části se jim může dýchat lépe.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Frýdek-Místek (7:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský