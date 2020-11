Hokejistům Kolína není přáno, zase nehrají. Tým Sokolova je v karanténě

Už to vypadá, že jim není přáno. Moc se těšili, že si po dlouhé době zahrají ostré utkání o mistrovské body, ale středeční utkání hrát nebudou. Kolínští hokejisté si tak musí počkat na zápas Chance ligy do soboty. Snad už to vyjde.

Z utkání SC Kolín - Kadaň (2:3). | Foto: Michal Bílek