Pocity byly skvělé, že jsme dokázaly porazit všechny soupeřky, kdy i jedna prohra by nás mohla připravit o postup do finále. S holkama máme skvělou partu, díky které jsem si odvezla hromadu pěkných zážitků.

Ve finálovém souboji se Slovenskem jste dokonce dala gól. Jak jste si to užila?

Měla jsem ohromnou radost a v tu dobu ze mě spadl všechen stres. Dlouho to bylo 1:1 a já si víc a víc uvědomovala, že kdo dá první gól, ten má větší šance na výhru. Pět minut po startu třetí třetiny, při hře čtyři proti čtyřem, Claudie Pietraszová v rohu vybojovala puk, který nahrála na modrou Anetě Paroubkové a já si sjela mezi kruhy, kam mi poslala křížnou přihrávku, kterou jsem zakončila hnedka z první.

Lukáš Marek: Přestup beru jako krok v před a jako novou výzvu

Vy jste měla jako obránce bilanci jednoho gólu a pěti asistencí. Spokojenost s kanadskými body?

Spokojenost určitě je. Hlavně je pro mě jako obránce důležité žádné góly nedostat. Nejsem hráč, kterému by šlo jen o vlastní body, ale hrát a vyhrávat jako celý tým.

Jste členkou národního týmu žen kategorie do šestnácti let. Co vás čeká v nejbližší době?

Žádné plánované akce s U 16 bohužel zatím nejsou, takže poctivě trénovat a hrát s klukama za dorost v Kolíně. A když se mi nekryjí zápasy, tak hraji extraligu žen za Kladno.

Váš otec je šéfem kolínského hokejového klubu. Mluví se doma vůbec o něčem jiném než o hokeji?

Občas (smích).

Řeší s vámi otec, který je bývalým obráncem, vaše výkony hodně?

Ano. Když chci vědět názor na moji hru, tak se ho zeptám a poradí mi, nebo když vidí chyby, tak mě na ně po zápase upozorní, abych je příště nedělala, ale žádné dlouhé debaty to nejsou.

Poříčany hlásí hned několik hráčských změn. Ze Záp přijde Janko

Na zimním stadionu jste jako doma. Co na to říkají vaši vrstevníci, hlavně holky?

Tím, že se od malinka pohybuji mezi klukama hokejistama, tak jim to přijde úplně normální a holky to taky nějak moc to neřeší.

Jaké jsou vaše sportovní i mimosportovní cíle?

Moje cíle jsou hrát co nejdéle s klukama, dostat se do U18 a udělat maturitu. A můj největší sen a cíl je hrát za reprezentaci A týmu žen.

Adéla FROMOVÁ

Bydliště: Konárovice

Narozena: 30. března 2007

Studuje: OSŠP Kolín – Ekonomika a podnikání

Znamení: Beran

Záliby: kolo, snowboard

Oblíbené jídlo: Tortilla se sýrem a šunkou

Oblíbené pití: Aloe Vera

Oblíbený film: Mákni

Oblíbená hudba: cokoliv