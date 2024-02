/VIDEO, FOTOGALERIE/ Poslední tři domácí zápasy hokejisté Kolína vyhráli, mezi nimi bylo i střetnutí s Litoměřicemi, které Kozlové rozhodli v prodloužení. Se stejným soupeřem hráli i v sobotu před svými fanoušky a opět se v šedesáti minutách základní hrací doby nerozhodlo. Jenže tentokrát nedošlo k rozuzlení ani v prodloužení a na řadu přišly samostatné nájezdy, stejně jako ve čtvrtečním utkání Kolína na ledě Třebíče v televizním utkání. Šťastnější byl domácí celek a urval dva body, které se mu hodí v boji o předkolo play off.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Litoměřice (5:4 sn) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Litoměřice 5:4 sn

Úvodní třetina branku nenabídla, ačkoli byly oba celky několikrát hodně blízko. V aktivitě se týmy střídaly, ale brankáři byli bezchybní.

To v prostřední části se gólově urodilo. Hostující tým dvakrát vedl, domácím se povedlo v obou případech odpovědět. Na úvodní branku utkání, kterou dal hostující Jebavý odpověděl za šest minut zkušený Skořepa. Jenže vyrovnaný výsledek trval jen chviličku, kdy si vzaly Litoměřice vedení zpět. Mezi střelce se zapsal Plos. Také podruhé Kozlové vyrovnali, trefil se Ouřada, jenž asistoval i u první trefy Kolína. Jenže Ani podruhé netrvala plichta dlouho a znovu to byli hosté, kteří udeřili. A během jediné minuty dokonce dvakrát. Litoměřice poslal potřetí do vedení Tomek, na něj záhy navázal Kuťák.

Po deseti vteřinách hry ve třetí periodě měli šanci hosté, ale Costa branku Soukupa těsně minul. Pak přišly povedené chvíle Kozlů, kapitán Kolmann ale pálil podruhé v utkání do tyče, Chalupu vychytal Šatný. Snížení na rozdíl jediné branky se Kolínští dočkali v polovině třetiny. Od modré vypálil Štohanzl a od břevna poslal puk do sítě. A to nebylo všechno, za pouhých deset vteřin bylo opět vyrovnáno. Opět u toho byl Štohanzl, jehož pokus Šatný neudržel a puk na místo určení dostal Pajer. Kolín se vrátil do utkání a do boje o body. Šedesát minut základní hrací doby ale nerozhodlo a šlo se do prodloužení.

To branku nenabídlo a rozhodnout musely nájezdy. Jako první jel hostující Svoboda a nedal, za Kolín neproměnil Mucha. Soukup vytáhl famózní zákrok proti Korkiakoskimu, Kloz při bekhendové kličce uspěl. Litoměřický Kuťák neuspěl, za Kolín se trefil Chalupa, který dal i dva nájezdy v Třebíči. Soukupa nepřekonal ani Kordule a dva body zůstaly v Kolíně.

„Bylo to výborné utkání před výbornou kulisou,“ pochvaloval si Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Dvě třetiny jsme tahali za kratší konec, i když jsme měli spoustu šancí. Soupeř nám utekl o dva góly, ale my jsme to dokázali v závěrečné třetině dorovnat. Díky maximálnímu úsilí jsme to dokázali a pak jsme byli lepší v nájezdech,“ pokračoval Martínek. „Moc si ceníme dvou bodů i kulisy na stadionu, což je ta nejlepší pozvánka na domácí utkání se Slavií, kde se bude hrát o play off,“ dodal kouč kolínského mužstva.

V Chance lize zbývá sehrát poslední dvě kola. A ta jsou na programu v následujícím týdnu. Kolín jede ve středu na led Vsetína, kde se začne v 17.30 hodin, závěrečné utkání základní části pak sehraje doma v pátek 1. března, když od 18 hodin hostí pražskou Slavii.

Branky a nahrávky: 33. Skořepa (Ouřada, Vrhel), 37. Ouřada (Chalupa, Skořepa), 52. Štohanzl (Mucha, Chalupa), 52. Pajer (Štohanzl) – 27. Jebavý (Vitouch), 34. Plos (Korkiakoski, Sihvonen), 39. Tomek (Kordule, Jícha), 39. Kuťák (Svoboda, Ton). Třetiny: 0:0, 2:4, 2:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Hampl, Kolmann, J. Šedivý, Naar, Piegl, Sýkora – Chalupa, Štohanzl, Vrhel – Ouřada, Kloz, Mucha – Lang, Morong, Síla – Pajer, Skořepa, D. Šedivý.

HC Stadion Litoměřice: Šatný – Krutil, Jebavý, Černohorský, Benda, Tůma, Tomek, Husák – Costa, Jícha, Kordule – Svoboda, Kuťák, Ton – Žmola, Vitouch, Hrabík – Sihvonen, Korkiakoski, Plos.