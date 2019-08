V divokou přestřelku se proměnilo první domácí přípravné utkání Kolína. Kozlové hostili nováčka druhé ligy z Nové Paky. Skóre se přelívalo ze strany na stranu, a nakonec v poslední třetině vystřelili výhru hosté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Otradovský

Ti vstoupili do utkání razantně a v polovině prvního dějství vedli 2:0. Pak ale polil živou vodou kozly Netušil, Zumr vyrovnal v přesilovce. A přidal ještě druhý gól, když zakončil rychlou akci jeho pětky, která začínala až z obraného pásma a ťuk ťuk na jeden dotek přešla až k zakončení do prázdné kasy. Do kabin nesl tedy vedení Kolín.