Kanonýr Deníku Tomáš Dufek z Kouřimi si zahrál na Thierry Henryho

Rozpis zápasů SC Marimex Kolín v novém ročníku 2022/2023

14. září 2022 – 1. kolo: PSG Berani Zlín vs. SC Marimex Kolín

17. září 2022 – 2. kolo: SC Marimex Kolín vs. LHK Jestřábi Prostějov

21. září 2022 – 3. kolo: HC Stadion Litoměřice vs. SC Marimex Kolín

24. září 2022 – 4. kolo: SC Marimex Kolín vs. SK Horácká Slavia Třebíč

26. září 2022 – 5. kolo: HC Zubr Přerov vs. SC Marimex Kolín

28. září 2022 – 6. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Slavia Praha

1. října 2022 – 7. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Frýdek-Místek

5. října 2022 – 8. kolo: HC Stadion Vrchlabí vs. SC Marimex Kolín

8. října 2022 – 9. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC RT TORAX Poruba 2011

10. října 2022 – 10. kolo: HC Dukla Jihlava vs. SC Marimex Kolín

12. října 2022 – 11. kolo: SC Marimex Kolín vs. DRACI PARS Šumperk

15. října 2022 – 12. kolo: HC Baník Sokolov vs. SC Marimex Kolín

19. října 2022 – 13. kolo: SC Marimex Kolín vs. VHK Robe Vsetín

22. října 2022 – 14. kolo: SC Marimex Kolín vs. PSG Berani Zlín

24. října 2022 – 15. kolo: LHK Jestřábi Prostějov vs. SC Marimex Kolín

26. října 2022 – 16. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Stadion Litoměřice

29. října 2022 – 17. kolo: SK Horácká Slavia Třebíč vs. SC Marimex Kolín

2. listopadu 2022 – 18. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Zubr Přerov

5. listopadu 2022 – 19. kolo: HC Slavia Praha vs. SC Marimex Kolín

14. listopadu 2022 – 20. kolo: HC Frýdek-Místek vs. SC Marimex Kolín

16. listopadu 2022 – 21. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Stadion Vrchlabí

19. listopadu 2022 – 22. kolo: HC RT TORAX Poruba 2011 vs. SC Marimex Kolín

23. listopadu 2022 – 23. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Dukla Jihlava

26. listopadu 2022 – 24. kolo: DRACI PARS Šumperk vs. SC Marimex Kolín

30. listopadu 2022 – 25. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Baník Sokolov

3. prosince 2022 – 26. kolo: VHK Robe Vsetín vs. SC Marimex Kolín

5. prosince 2022 – 27. kolo: PSG Berani Zlín vs. SC Marimex Kolín

7. prosince 2022 – 28. kolo: SC Marimex Kolín vs. LHK Jestřábi Prostějov

10. prosince 2022 – 29. kolo: HC Stadion Litoměřice vs. SC Marimex Kolín

19. prosince 2022 – 30. kolo: SC Marimex Kolín vs. SK Horácká Slavia Třebíč

21. prosince 2022 – 31. kolo: HC Zubr Přerov vs. SC Marimex Kolín

27. prosince 2022 – 32. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Slavia Praha

29. prosince 2022 – 33. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Frýdek-Místek

4. ledna 2023 – 34. kolo: HC Stadion Vrchlabí vs. SC Marimex Kolín

7. ledna 2023 – 35. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC RT TORAX Poruba 2011

9. ledna 2023 – 36. kolo: HC Dukla Jihlava vs. SC Marimex Kolín

11. ledna 2023 – 37. kolo: SC Marimex Kolín vs. DRACI PARS Šumperk

14. ledna 2023 – 38. kolo: HC Baník Sokolov vs. SC Marimex Kolín

18. ledna 2023 – 39. kolo: SC Marimex Kolín vs. VHK Robe Vsetín

21. ledna 2023 – 40. kolo: SC Marimex Kolín vs. PSG Berani Zlín

25. ledna 2023 – 41. kolo: LHK Jestřábi Prostějov vs. SC Marimex Kolín

28. ledna 2023 – 42. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Stadion Litoměřice

30. ledna 2023 – 43. kolo: SK Horácká Slavia Třebíč vs. SC Marimex Kolín

1. února 2023 – 44. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Zubr Přerov

4. února 2023 – 45. kolo: HC Slavia Praha vs. SC Marimex Kolín

13. února 2023 – 46. kolo: HC Frýdek-Místek vs. SC Marimex Kolín

15. února 2023 – 47. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Stadion Vrchlabí

18. února 2023 – 48. kolo: HC RT TORAX Poruba 2011 vs. SC Marimex Kolín

22. února 2023 – 49. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Dukla Jihlava

25. února 2023 – 50. kolo: DRACI PARS Šumperk vs. SC Marimex Kolín

27. února 2023 – 51. kolo: SC Marimex Kolín vs. HC Baník Sokolov

1. března 2023 – 52. kolo: VHK Robe Vsetín vs. SC Marimex Kolín

Zdroj: web SC Kolín