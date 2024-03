/VIDEO, FOTOGALERIE/ Šlo o přímý souboj o předkolo play off, možná utkání roku pro oba celky, které dlouhou dobu děsil strašák sestupu. Několik kol před koncem mohly hrát uvolněně a v posledním kole základní části Chance ligy si to rozdaly o zápasy ve vyřazovací části. Kolín hostil na svém ledě pražskou Slavii. Neuspěl, vítězství slavili hosté a sezona pro ně pokračuje. Pro Kozly končí. Ale diváci museli výkon týmu za celou sezonu ocenit. Rozhodla druhá třetina, v níž dali Pražané tři góly.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha (2:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Slavia Praha 2:4

Obrovský náboj, narvaný zimní stadion, neskutečná atmosféra, nacpané kotle obou táborů. To bylo poslední utkání základní části Chance ligy mezi Kolínem a Slavií Praha. Od úvodní buly bylo jasné, že jde o hodně, hráči si nic nedarovali, souboje byly peprné, tempo bylo úchvatné. A diváci byli jako u vytržení. Dokonalé vyvrcholení sezony.

Zápas se rozjel parádně a olej do ohně přilili hosté. Ti totiž jako první skórovali. Soukupa prostřelil Beran. Radost Slavie trvala jen půl minuty a stadion byl v extázi. Moravec našel místečko mezi betony slávistického gólmana. To bylo z brankové úrody po první třetině všechno.

Prostřední třetina vyšla hostujícím hokejistům, kteří nakročili dokonale k play off. Podařilo se jim vsítit tři branky, domácí se nestačili divit. Podruhé v zápase se prosadil Beran, na jeho vedou gól navázali Havrda a Žovinec. Náskok tří branek byl pro Kozly zdrcující.

Domácí hokejisty hnali fanoušci i v poslední třetině, těm se přestávalo dařit, ke snížení tříbrankové ztráty jim nepomohla ani přesilová hra. Kolín v ní byl bezzubý. Pak domácí přidali, dostali hosty pod tlak, ale to netrvalo dlouho. Hlavně proto, že Pražané bedlivě chránili svůj náskok. A Kolín se nemohl dostal k zakončení. Gól naděje přišel na konci 53. minuty, kdy vymetl šibenici Chalupa. Jenže čas utíkal kolínským hokejistům hodně rychle. Pět minut před koncem dostal dvě minuty slávistický Žovinec, v kotli Kolína to vřelo. Na konci zkusili Kozlové hru bez brankáře, ale bez úspěchu. Naopak Slavia pojistila výhru pátou trefou, tu korunoval Kulda do prázdné branky.

Pro kolínské hokejisty sezona končí, v tabulce skončil na dvanáctém místě.

Branky a nahrávky: 4. Moravec (Síla, Sýkora), 53. Chalupa – 4. Beran, 24. Beran (Holý), 28. Havrda (Brož), 37. Žovinec (Kajínek, Polák), 60. Kulda. Třetiny: 1:1, 0:3, 1:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, Gaspar, J. Šedivý, Kolmann, Piegl, Němec, Sýkora – Vrhel, Štohanzl, Chalupa – Mucha, Kloz, Král – Síla, Moravec, Ouřada – D. Šedivý, Skořepa, Lang.

HC Slavia Praha: Hölsä – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Křepelka, Kremláček – Matěj Beran, Kulda, Guman – Průžek, Kucharčík, Brož – Knotek, Slavík, Všetečka – Havrda, Polák, Slavíček.

