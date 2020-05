Hokejisté Kolína společně s městem pomohou seniorům

Poslední dva měsíce byly pro SC Kolín plné významných událostí. Ještě začátkem března se klub připravoval na závěr úspěšné sezony. A-tým po základní části skončil na prvním místě a mířil rovnou do semifinále play off. Juniorka byla jeden zápas před koncem nadstavby také první a mířila do baráže o postup do extraligy. I dorost skončil první a na svou baráž o postup do extraligy už jen čekal. Jenže koronavirová krize předčasně ukončila sezonu a tři první místa se ze dne na den proměnila na konec sezony.

Hokejisté Kolína (v modrém) porazili Tábor 2:1. | Foto: Jan Kobzáň

Důležitý zápas začal mimo zimní stadiony. Pozornost se místo hokejových zápasů soustředila na boj proti epidemii a hlavními hráči se stali doktoři, sestřičky, sociální pracovníci, dobrovolníci a mnoho dalších. Uprostřed všech koronavirových zpráv přišla o Velikonocích i jedna hokejová a pro SC Kolín velmi významná zpráva. Hokejový svaz rozhodl, že všichni tři druholigoví vítězové, kterým je i Kolín, mohou příští rok naskočit do druhé nejvyšší soutěže v ČR, do 1. Chance ligy. Účast v Chance lize nakonec před pár dny vedení klubu přijalo. Pro SC Kolín je velmi důležitá spolupráce s Městem Kolín. Bez této spolupráce by nyní kolínští hokejisté ani o postupu do Chance ligy neuvažovali. Město Kolín musí nyní řešit řadu problémů v návaznosti na koronavirovou krizi. A proto chce v této době SC Kolín také alespoň něčím pomoci. V současné chvíli se uvolňuje řada opatření, život by se měl postupně vracet do zajetých kolejí, i kolínští hokejisté se těší na standardní tréninkový proces. Koronavirus tu s námi ale zůstane a s ním i nutnost chránit nejohroženější skupiny. Senioři v kolínských domovech jsou již dva měsíce odloučeni od svých rodin, dětí a vnoučat. Opatření vedoucí k ochraně seniorů vůči nákaze určitě ještě nějakou dobu potrvají. Kolínští hokejisté se rozhodli jim připravit alespoň trochu rozptýlení. Připraví pro ně online přenos z kolínského zimního stadionu, ve kterém budou moci senioři nahlédnout do zákulisí kolínského hokeje, zprostředkují jim virtuální prohlídku zimního stadionu a setkání s těmi nejmenšími hokejisty i hráči A týmu. Někteří senioři mají určitě mezi hokejisty i svoje vnoučata nebo pravnoučata. I Vy můžete zhlédnout přenos ze zákulisí SC Kolín a zároveň podpořit klub SC Kolín a kolínské seniory, stačí si zakoupit vstupenku na virtuální zápas. Při zakoupení vstupenky si můžete zvolit, koho chcete podpořit. Výtěžek z prodeje vstupenek pro seniory věnuje klub Městu Kolín a peníze poputují do kolínských domovů pro seniory. Vy před zápasem obdržíte na email, který uvedete při zakoupení vstupenek, odkaz na přenos a poté i na záznam. Termín zápasu – přenosu – je stanoven na pátek 22. května od 15.07 hodin. Na žádosti fanoušků SC Kolín bude možné vstupenku na virtuální zápas SC Kolín, ve kterém lze finančně podpořit SC Kolín nebo kolínské domovy seniorů, zakoupit i přímo na zimním stadionu. A to v pondělí 18. května od 14 do 18 hodin v sekretariátu. Ten najdete v západní tribuně v prvním patře. Směrovky fanshop. Kontakt: Tereza Marvánková Hölzlová, 724 361 930.

Autor: Redakce