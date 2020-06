Hokejisté Kolína si zahráli fotbal. Na závěr suché přípravy vyhráli ve Štítarech

O hokejistech se traduje, že jsou všestrannými sportovci. Ti kolínští to naplno ve Štítarech na skvěle připraveném pažitu místního SK. Tým ze třetí třídy porazili o dva góly - 5:3. Parádně tak zakončili suchou část. „Letní příprava byla náročná. Běhali jsme, chodili do posilovny. Myslím si, že na sezonu budeme připravený,“ řekl Martin Sejpal, gólman Kozlů, který si ve Štítarech nestoupl do branky, ale do pole. A ukazoval, že si s míčem rozumí.

„Přirovnal bych se k Messimu. Hraju podobným stylem. Lépe řečeno, on hraje podobným stylem jako já,“ podotkl s úsměvem Sejpal. Hokejisté Kolína během utkání ukazovali svoji šikovnost. Jako útočník se zabijáckými instinkty se předvedl například Jan Stehlík. Mára Němec působil v zadních řadách jako neprostupná zeď. Perfektní zákroky v bráně ukázal Venca Jankovský a během utkání si vysloužil přezdívku "Kolář". Roman Pazdera je juniorským mistrem ČR v běhu na 10 000 metrů Přečíst článek › Dirigentskou taktovku si ve středu pole vzal na starosti Petr Pýcha a svými milimetrovými pasy přiváděl obranu domácích k šílenství. David Šafránek přidal svůj důraz a odváděl černou práci po celém hřišti. Utkání v duchu fair play rozhodoval dlouholetý fanoušek Kozlů a trenér Štítar Daniel Kmoch. Jakub Havrilko Místo otloukánka stvořil postrach soupeřů. Teď se trenér Tlačil dočkal ocenění Přečíst článek ›

