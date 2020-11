„Vzhledem k tomu, že nemůžeme trénovat na ledě, trénujeme na 4. základní škole na venkovním hřišti s umělým povrchem a tartanovým oválem. Není to ideální, protože kluci chodí do práce. Scházíme se nejdříve ve čtyři hodiny odpoledne, a je brzo tma. Končíme naše tréninkové jednotky za totální tmy,“ nastínil trenér Petr Martínek, kde a jak jeho tým trénuje. „Není to ideální, ale jsem rád, že k tomu kluci přistupují svědomitě. Mají chuť trénovat.“

K tréninku používají nejrůznější náčiní z posilovny, míče, lana i vlastní váhu. Podle slov trenéra mají tréninky ale jiný charakter, než na jaře při letní přípravě. „Není to klasická letní příprava. Je to spíš za účelem udržení se v nějakém tréninkovém módu. Aby hráči úplně nevypadli z kondice. Než jsme začali trénovat společně, trénoval každý sám. Na hráčích bylo vidět, že přišli v dobrém stavu. Pracují na sobě.“

Kdy se na led kozlové a další hokejisté vrátí není jasné, ale protože hrají profesionální soutěž, je možné, že se jich v budoucnu bude týkat nějaká výjimka. Stejně jako mají nyní výjimku shromažďovací. Coby hráči týmu hrající profesionální soutěž můžou ve venkovním prostoru trénovat i ve více lidech.

„Doufáme, že nás na sportoviště pustí každým dnem. Ale zatím to světýlko na konci tunelu nevidím. Musíme pevně věřit, že to s námi vláda myslí dobře, že lidé budou zodpovědní a dostaneme se do stavu, že budeme moci znovu hrát. A co nejdřív i s diváky,“ vyřkl nahlas své přání kolínský lodivod Martínek.

A jak to vypadá s jeho kádrem? Má někoho na marodce?

„Veselý, který nenastoupil ještě do žádného mistráku, už je v rekonvalescenci. Trénuje ale sám individuálně v místě bydliště. Když by byla možnost trénovat na ledě, tak by se k nám už nejspíš připojil. Ale zatím tedy trénuje individuálně. Pevně věřím, že až půjdeme na led, už se plně zapojí,“ řekl kouč na adresu forwarda Jana Veselého, který si v srpnu zranil koleno a musel na operaci.

„Po posledním utkání měl problémy s kolenem také Lukáš Krejčík. Ale snad už je to lepší. Mám od něj informace, že koleno už zkouší zatěžovat a vypadá to dobře. Ale samozřejmě pohyb na ledě bude jiný a je otázka, jak to bude v reálu na ledě. Pevně věřím, že to bude taky v pořádku,“ doplnil trenér Petr Martínek ještě na adresu druhého zraněného hráče. Jinak jsou kozlové kompletní.