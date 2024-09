Kolín – Pardubice B 4:1

Jako první se o slovo přihlásili hosté, když do Málkovy brány zasunul puk Formánek. A to bylo také z jejich strany gólově vše. Kolínští přidali a do první přestávky dokázali vyrovnat, když se trefil Lang. Na začátku druhé části přežili Kozlové oslabení a vzápětí poslal svůj tým do vedení zkušený obránce a kapitán Kolmann. Ještě lepší výchozí pozici do závěrečné třetiny vypracoval domácím Křepelka, který čtyřicet vteřin před druhou sirénou zavěsil. Pro Křepelku to byla již pátá trefa v přípravě. Závěrečná část nabídla už jen jednu branku a tu dal P. Moravec. A bylo to dokonce v oslabení. V závěrečných minutách už ke změně skóre nedošlo a Kolín se mohl těšit z další výhry.

První kolo Maxa ligy odehrají Kozlové v sobotu 14. září od 17 hodin na ledě Prostějova. Doma se poprvé představí 18. září od 18 hodin v zápase s Porubou.

Branky a nahrávky: 19. Lang (Pokorný), 32. Kolmann (Kloz), 40. Křepelka (Všetečka), 52. P. Moravec – 14. Formánek (Lichtag).Třetiny: 1:1, 2:0, 1:0.

Kolín: Málek – Kolmann, Sýkora, Křepelka, Hampl, Tůma, Husa, T. Moravec – Gardoň, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – K. Lang, P. Moravec, Pokorný – Gajda, Malínek, Síla.