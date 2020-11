Kolín si díky rozlosování a sokolovské covid karanténě musel oproti jiným týmům na utkání počkat týden navíc. Kolín čeká premiéra po restartu Chance ligy na ledě třetí Poruby. Tam bude hrát bez diváků od 16 hodin.

"Po takové době se každý těší na zápas. Očekávám nadšení našeho týmu. Víme, že nás čeká favorit soutěže, který vyhlašuje, že chce postoupit. Na druhou stranu apeluju na hráče, aby neměli ze soupeře zbytečné obavy a hráli aktivně. Myslím si, že můžeme soupeři hodně znepříjemnit život,“ řekl před sobotním zápasem kolínský trenér Petr Martínek.

Oproti Kolín už má Poruba jedno utkání za sebou. Ve středu hostila doma Vsetín. Vyhrála těsně 2:1. "Je to výhoda. Ono trénovat měsíc bez hry, je to pořád jen trénink, i když můžeme dělat modelová utkání a podobně. V tomto má Poruba velkou výhodu oproti nám. To se nedá nic dělat. Situace je taková, jaká je, my se s tím musíme poprat a přivézt domů dobrý výsledek,“ ví Martínek.

A v jaké sestavě Kolín do Poruby odjede? To zatím jisté není. Čeká se na výsledky PCR testů.

"Když dopadnou testy dobře, tak jsme všichni. Nikoho nemám zraněného, musím to ale zaklepat. Musíme zvolit sestavu takovou, která bude úspěšná,“ vysvětluje trenér Kolína, že dokud nebude znát výsledky testů na covid, nemůže sestavu uzavřít.