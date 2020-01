,,Soupeř nebyl tentokrát v takové síle jako v předchozích zápasech. My jsme v utkání jasně dominovali a byla jen otázka, kolik nastřílíme gólů. Zpočátku jsme neřešili finální situace dobře. To se postupem času zlepšilo a každý si v utkání zahrál,“ popsal ve zkratce utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Kolín si nesl po první části do kabiny jen jednobrankové vedení, ale pak se dostal i do střelecké pohody a v každé části navýšil náskok třemi góly. Branka Kolína přitom zůstala nedotčena.

,,Do utkání jsme pustili i hráče ze střídačky, včetně druhého gólmana. To byl i cíl tohoto utkání, aby hráli všichni a abychom pošetřili síly do dalších zápasů. Ve středu nás čekají těžké České Budějovice, které porazily Kobru. Bude to těžký protivník a my ten zápas musíme zvládnout,“ doplnil ještě s výhledem na další utkání, které kozlové hrají už ve středu. A opět doma, utkání začne v 18.07 hodin.

Kolín – China Golden Dragon 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Branky: 4. Březina (Šafránek), 25. Semirád (Šafránek, Malý), 27. Kozák (Procházka, Barták), 40. Malý (Šafránek, Semirád), 43. Martínek (Procházka, Barták), 55. Stehlík (Sladký, Hanzl), 60. Jankovský (Jelínek, Stehlík). Rozhodčí: Škrobák – Marek, Horký. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 561.

Kolín: Sejpal (od 41. Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Sladký, Jelínek, Barták, Nutil – Semirád, Šafránek, Malý, Jankovský, Zumr, Stehlík, Procházka, Martínek, Němec, Netušil, Kozák, Kysela.