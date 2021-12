Kolín – Frýdek-Místek 4:3

Kolín je momentálně v laufu. Vyhrál čtvrté utkání v řadě, třetí za tři body. A vyrovnanou tabulkou stoupá vzhůru.

Stejně jako v sobotním utkání padly i tentokrát v první třetině čtyři branky. Jenže kozlové nevedli o čtyři góly, ale stav byl nerozhodný. Start se domácím vůbec nepovedl a po jedné minutě už prohrávali. Zpět v utkání ale byli hodně rychle. Kapitán Krejčík v páté minutě vyrovnal, o minutu později se trefil Veselý a Kolín byl o krok napřed. Také ale ne moc dlouho. Hosté po jedenácti minutách vyrovnali.

Dvojnásobné oslabení se stalo osudným hostujícímu mužstvu v prostřední části. Šafránek nabil na kruh ranařovi Čápovi a jeho pumelenice skončila až v síti. Ještě o mnoho veseleji bylo v modrobílém táboře domácích v polovině utkání. A byl to opět kapitán Krejčík, který vytvořil Kolínu dvoubrankový náskok. Naprosto skvostným způsobem. Ve vlastním obranném pásmu vybojoval puk, projel celým hřištěm a tváří v tvář Barošovi se nemýlil. Blafák do bekhendu byl výstavní. Dvougólový náskok byl více než slibný před závěrečnou třetinou.

V závěrečné třetině domácí drželi svůj náskok o dva góly. Až do 51. minuty. Kozlové dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě a hosté dokázali zbytečnou přesilovku proměnit. V závěru měli hosté velký tlak. Chviličku před koncem byli vzájemně vyloučeni domácí Niko a frýdecký Komorski. A šestnáct vteřin před vypršením základní hrací doby ještě kolínský Piegl. Kozlové ale s vypětím všech sil odolali a brali další tři body. Hodně důležité tři body, které by mohly pomoci v boji o záchranu.

„Je to velká paráda. V naší situaci to tak ale musí být. Na tohle musíme zase navázat v dalších zápasech. Do konce roku nás čekají tři zápasy a my v nich musíme bodovat,“ má jasno kolínský trenér Petr Martínek. „Utkání bylo extrémně těžké, Frýdek by měl být v tabulce výš, hlavně podle jmen, která za něho hrají. My jsme ale podali vynikající výkon, nechyběla nám obětavost, nasazení, touha porazit farmu Třince. Povedlo se to a za to hráčům děkuji,“ byl nadšený Martínek.

Čtyři utkání v řadě Kolín vyhrál, na bodové konto si připsal jedenáct bodů. „Je to takové zrcadlo, že to jde. Přesvědčili jsme se, že jsme schopni udělat i šňůru a bodovat. Teď už jde o všechno,“ dodal kouč kolínských kozlů.

Kolín hraje opět v sobotu na svém ledě, od 17 hodin hostí Benátky nad Jizerou. A to je další soupeř, na kterého si musí Kolín věřit.

Branky a nahrávky: 5. Krejčík (Král, Niko), 6. Veselý (Miškář, Piegl), 24. Čáp (Šafránek, Král), 29. Krejčík – 1. Komorski (Šedivý, Kurovský), 11. Krenželok (Šedivý, Svačina), 51. Lyszczarczyk (Christov, Zbořil). Třetiny: 2:2, 2:0, 0:1. Diváci: 570.

SC Kolín: Lukeš – Čáp, Niko, Šalda, Zorko, Čížek, Váchal, Piegl – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Miškář, Veselý – Krejčík, Matějček, Svoboda – Síla, Morong, Petržilka.

HC Frýdek-Místek: Baroš – Ciura, Teper, Zbořil, Michálek, Krenželok, Matyáš – Christov, Bartoš, Svačina – Kurovský, Komorski, Šedivý – Lyszczarczyk, Peterek, Martynek – Blaško, Matiaško, Klimša – Čmiel.