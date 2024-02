/VIDEO, FOTO/ Hokejový A tým kolínských Kozlů se topí v pořádných problémech. Po středeční porážce 0:1 na ledě posledního Znojma padli svěřenci trenéra Jana Šťastného a Petra Martínka na předposlední flek tabulky Chance ligy. Do konce základní části sice zbývá sehrát ještě devět kol, situace ale není zdaleka růžová. Navíc skončil také přestupní termín a další doplnění kádru není možné.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Pardubice B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Lednový program byl hodně náročný, týmy sehrály jedenáct utkání. Kolín v nich vyhrál čtyři zápasy a získal jedenáct bodů. A to není mnoho. Spodek tabulky je nesmírně vyrovnaný, desáté Pardubice B a poslední Znojmo dělí pouhé čtyři body. Takže: Kozlové mají náskok jediného bodu na poslední sestupovou příčku, na druhou stranu ztrácí dva body na desáté místo zaručující předkolo play off. Je jistě o co hrát.

Ještě před uzavřením přestupního období získal kolínský klub na soupisku několik jmen. „Už ve Znojmě nám pomohl z Liberce slovenský útočník Miroslav Mucha, který má u nás vyřízeny střídavé starty. Ještě čekáme až se vyřeší situace okolo Martina Štohanzla a pokud vše dopadne dobře, tak by mohl za nás také nastupovat,“ přiblížil sportovní manažer SC Marimex Kolín Lukáš Krejčík na webových stránkách klubu.

Na střídavý start pak přišli dva hráči druholigové Příbrami – zkušený obránce Daniel Krejčí a útočník Petr Kafka. „Čeká nás náročný měsíc, ve kterém budeme všichni v klubu dělat maximum pro splnění předsezonního cíle a tím byl postup do vyřazovací části. Bodové rozdíly mezi týmy, kde se pohybujeme i my, jsou minimální. Prioritou je samozřejmě zachování Chance ligy v Kolíně. Bude to náročné, ale s tím jsme počítali,“ má jasno manažer Kozlů.

Mužstvo již nemůže počítat s dlouhodobě zraněným Adamem Dlouhým a vypadá to, že i s Petrem Koukalem. Podle kuloárních informací utrpěl zlomeninu ruky. „Pořád však vše držíme ve svých rukou. Musíme se dostat na vítěznou vlnu, začít bodovat a jít zápas od zápasu. Taková výsledková krize, kterou teď prožíváme my, potkala v sezoně všechny okolo nás v tabulce. Teď je to na nás a musíme se z toho rychle dostat," podotkl na webových stránkách kolínského hokejového klubu Lukáš Krejčík.

Kolínský tým hraje výborně směrem do defenzivy, dostává málo gólů, skvěle chytá gólman Soukup. Na štíru je ale se střílením branek. „Když nedáme gól, nemůžeme myslet na výhru,“ ulevil si po posledním zápase na ledě Znojma trenér Kolína Petr Martínek. „Situace je kritická, ale pořád máme před sebou devět zápasů,“ přidal kouč Kozlů.

Vyvstává také otázka, jak pomůže partnerský Mountfield Hradec Králové. Samozřejmě že pro všechny hráče z extraligy platí pravidlo odehraných dvaceti šesti utkání v extralize v dané sezoně a poté již hráč v rámci střídavých startů v Chance lize působit nemůže. Stálicí v kolínském dresu byl už delší dobu Matěj Chalupa, pomoci by mohl Matěj Pinkas, který působil hlavně v hradecké juniorce. A v řešení je stále již zmiňovaný útočník Martin Štohanzl, který čeká na oficiální oznámení o výši disciplinárního trestu.

Nic není rozhodně ztraceno, ale bude to hodně těžké. Kozlové budou potřebovat i velkou podporu fanoušků, hlavně při domácích duelech. Kolín bude hrát doma ještě pět utkání (Zlín, Frýdek-Místek, Slavia Praha a dvakrát Litoměřice), venku čtyři (Sokolov, Prostějov, Třebíč, Vsetín).

Právě nejbližší dva zápasy odehrají modrobílí na svém ledě. V nich musí bezpodmínečně bodovat. V sobotu od 15 hodin hodin hostí Zlín, ve čtvrtek pak v dohrávce odloženého listopadového utkání od 18 hodin Litoměřice.