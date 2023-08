Letní hokejové hry má název turnaj čtyř týmů, který pořádá pardubické Dynamo. A na těch se představili také hokejisté Kolína. Dva zápasy tohoto klání slouží jako herní prověrka před dalším ročníkem Chance ligy. Kolín změřil na úvod své síly se soupeřem z mistrovské soutěže, celkem Zlína, který prošel v letní pauze řadou změn. Kozlové na svého soka nestačili a prohráli, když v poslední třetině inkasovali tři branky. Zítra je tak čeká souboj o třetí místo (od 14 hodin), na finále mohou zapomenout.

Z přípravného hokejového utkání Kolín - Vienna Capitals | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Zlín 1:4

V bráně Kolína se představil poprvé Patrik Bartošák, který byl před deseti lety draftován do týmu NHL Los Angeles Kings. A v první třetině za svá záda nepustil ani jeden puk. Naopak to byli právě Kozlové, kteří šli rychle do vedení. Už ve 2. minutě se prosadil Vrhel. Další gól už první perioda nenabídla.

Na ten se čekalo do poloviny utkání, kdy Zlín vyrovnal. Bartošáka prostřelil Köhler. Tomu asistoval u gólu Zdeněk Čáp, jenž hrál v minulé sezoně právě za Kolín. I tato branka byla jediná v prostřední části.

Na začátku třetí třetiny dostali dva kolínští hokejisté trest na dvě minuty a toho Zlín využil dokonale. Autor první zlínské branky servíroval a Süss neměl problém trefit odkrytou klec. I u třetího zásahu Zlínských byl Köhler, když napřáhl od modré a trefil přesně růžek Tichého brány. Necelé tři minuty před koncem začali hrát Kolínští bez brankáře, ale přesně sto deset sekund před sirénou trefil Werbík prázdnou bránu. Naděje Kolína zhasla definitivně a porážka je odsoudila k boji o třetí místo. Soupeřem jim bude jeden z dvojice Pardubice B (Chance liga) nebo Jastrzebie GKS (účastník polské nejvyšší soutěže).

Branky: 2. Vrhel – 31. Köhler (Lang, Čáp), 43. Süss (Köhler), 48. Köhler. Třetiny: 1:0, 0:1, 0:3.

SC Marimex Kolín: Bartošák (31. Tichý) – Pinkas, Kolmann, Hampl, Němec, Sýkora, Naar, Klinecký – Dlouhý, Skořepa, Král, Chalupa, Vrhel, Ouřada, Síla, Koukal, Pajer, Šedivý, Morong, Gajda.