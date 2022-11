V létě dorazil do Kolína jako jedna z velkých posil a jako hráč, který by měl tým bodově táhnout. Nyní se však Lukáš Nedvídek předčasně loučí. Osmadvacetiletý útočník nebyl v barvách Kolína tak produktivní, v šestnácti zápasech Chance ligy zaznamenal pouze jeden gól a čtyři nahrávky. Nyní odchází hostovat na Moravu, kde bude do konce sezony oblékat dres šumperských Draků.

„Lukášovi se od začátku sezony nedařilo podle jeho i našich představ, a tak jsme došli k názoru, že by mu prospěla změna prostředí. Proto jde do konce sezony hostovat do Šumperka. Lukáš je fajn kluk, který u nás tvrdě pracoval, nebyl s ním žádný problém. Z nějakého důvodu mu ale angažmá v Kolíně nesedlo. My mu děkujeme za odvedené služby a přejeme hodně štěstí do budoucna,“ říká manažer A týmu Kozlů Lukáš Krejčík s tím, že náhradu za odchozího útočníka představí klub během úterý.

Daniel Krátký