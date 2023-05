V Kolíně bude zřízen pilotní projekt nového hokejového Sportovního centra mládeže (SCM). Krajští zastupitelé na jeho provoz schválili dotaci ve výši 700 000 korun z krajského rozpočtu. Fungování pilotního projektu bude po roce zhodnoceno a poté se rozhodne, zda získá status Sportovní centrum mládeže Středočeského kraje.

Hokejisté SC Kolín - ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

O zřízení nového SCM požádal hokejový klub SC Kolín. V žádosti stojí, že „se SC Kolín podařilo v posledních sezónách výrazně navýšit počet dětí především v nejnižších kategoriích a v klubu je zajištěna možnost sportovního rozvoje hráčů od nejnižších kategorií až po přechod do týmu dospělých. Cílem SCM lední hokej Kolín je zajistit kvalitní tréninkové podmínky pro talentované hráče ve věku od cca 10 let do 23 let, zvýšit jejich výkonnost a systematicky pokračovat v jejich sportovním rozvoji.“

Žádostí kolínského hokejového klubu se zabývala Rada kraje i Výbor pro tělovýchovu a sport a souhlasily s poskytnutím dotace ve výši 700 000 korun, tj. 50 % požadované částky . „SC Kolín je hokejový klub s více než osmdesátiletou tradicí, pro který je dnes prioritou výchova hokejové mládeže. Zajišťuje tréninky s profesionálními trenéry a úzce spolupracuje se základní školou. Smyslem Sportovních center mládeže je podpora mimořádně talentovaných sportovců, kterým je tak umožněn rozvoj jejich individuálních dovedností. Jde o pilotní projekt a po roce uvidíme, jak se osvědčil,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

V rámci SCM lední hokej Kolín bude vybráno 30 talentovaných hráčů napříč různými kategoriemi. Ve výběru budou hráči od 5. hokejové třídy, kdy se přechází na velký hokej, až po juniory. Výběr bude provedený z hráčů SC Kolín a dalších spolupracujících klubů v blízkém okolí. V současné době hrají mládežníci SC Kolín žákovskou ligu, což je nejvyšší hokejová soutěž v ČR. Talentovaní dorostenci a junioři působí na hostování a mají střídavé starty v nejvyšších soutěžích, převážně však v partnerském klubu Mountfield Hradec Králové.