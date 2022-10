Jenže NHL nijak nezasáhla. Hokej je přitom výkladní skříní ruského sportu. Vedení nejslavnější hokejové ligy na planetě sice odsoudilo invazi na Ukrajině, ovšem účast ruských hráčů v zámořské soutěži neomezila. Není tedy důvod, aby ruští hokejisté nemohli nastoupit za San Jose a Nashville k zápasům NHL v Praze, které se hrají v O2 aréně 7. a 8. října.

Ruští sportovci a mobilizace? Bez privilegií, hřímá ministr. Výjimek ale přibývá

I když jeden háček tady je. Ministr zahraničí Jan Lipavský tvrdil, že by se Rusové neměli dostat do Česka bez nových chengenských víz. „Platí, že ruským hráčům by neměla být udělena víza na území schengenského prostoru,“ stál si za svým. Pokud však budou mít platná víza, tak by měli být vpuštěni.

Konec pochybnostem

Ministerstvo zahraniční zaslalo oficiální dopis NHL, ve kterém upozornilo, že Česko ani jiný stát schengenského prostoru by neměly ruským hráčům vydat vízum pro vstup na území. Ze zámoří přišla rázná odpověď. „Buď pojedeme všichni, nebo nikdo. Není to chyba hráčů. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni,“ vzkázal do Česka generální manažer San Jose Sharks Mike Grier.

Situace se tak vyhrotila. Global Series je velkolepou událostí, a pokud by došlo k jejímu zrušení, šlo by o celosvětovou ostudu. Co dál? Vezmou Češi radši zpátečku? Veškeré pochybnosti rozmetal až týden před akcí poradce premiéra Petra Fialy pro bezpečnost Tomáš Pojar.

„Jedná se o soukromou akci, víza mají, takže z pohledu státu není důvod je nevpustit. Národní bezpečnost jejich přítomnost rozhodně neohrožuje,“ řekl Pojar Seznam Zprávám. „A to ani nezmiňuji, že kromě schengenských víz mají dlouhodobá pracovní víza americká a žijí v USA.“

A vám Putinova válka nevadí? NHL v Praze má problém, spor o Rusy eskaluje

Legendární Dominik Hašek, velký kritik NHL kvůli jejímu postoji k Rusům, to ale vidí jinak. „Je to rozhodnutí NHL nás nerespektovat. Následky toho budou muset nést také oni,“ reagoval naštvaně na Twitteru. „Zvyšuje to ruské sebevědomí a odhodlání, které je zaměřeno na agresi. To zvětšuje nebezpečí pro nás a spojence a vede k vyšším ztrátám na životech.“