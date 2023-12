Základní část hokejové Chance ligy je za svojí polovinou a Kolínu patří po osmadvaceti odehraných zápasech jedenáctá příčka v tabulce. „Zatím máme sezonu jako na houpačce. Jednou odehrajeme výborné utkání, skoro bez chyb, jsme schopni vyhrát utkání proti komukoliv a další zápas se nám nepovede. Bavíme se o tom, že je potřeba držet konzistentní výkony delší dobu,“ hodnotil v rozhovoru pro klubový web brankář Jakub Soukup.

„Náš první cíl je dostat minimálně jeden tým pod nás na konci základní části. A druhý je udělat všechno pro to, abychom si zahráli play-off, být tedy do desátého místa. Já na tabulku nebo statistiky nekoukám, ale vím, že je to letos hrozně vyrovnané,“ dodal devětadvacetiletý gólman s výhledem do zbytku sezony.

Právě Soukup se už v minulé sezoně stal klubovou gólmanskou jedničkou a ve stejné práci pokračuje i letos. Zatím nastoupil do 25 zápasů, vychytal deset výher a úspěšnost drží na parádní hodnotě 92,71 %.

„Na tom má zásluhu úplně celý tým. Hokej je týmová hra, všichni spolu vyhráváme a všichni spolu prohráváme. Ale obránci jsou pro mě hodně důležití, zblokují spoustu střel, celý zápas mezi námi probíhá komunikace, ať už od nich ke mně nebo naopak. Navzájem se chválíme,“ popsal týmovou spolupráci kolínský gólman.

Ten letos velmi často spolupracuje taky s mladými gólmany, ať už je to dvacetiletý Jakub Tichý nebo stejně starý Oliver Šatný. K týmu se navíc nedávno připojil Darek Bartošák, bratr slavnějšího Patrika, který oslaví dvacetiny teprve 18. prosince.

„Všichni to jsou super kluci a dobří mladí gólmani. Loni jsme zvládli celou sezonu se Sajdlíkem (Tomáš Sajdl), bohužel je letos dlouho zraněný, a tak se to trochu točí. Ticháček (Jakub Tichý) zase jezdí chytat zápasy do druhé ligy, takže nemůže být se mnou každý zápas. Velmi mě překvapil Oli Šatný. Na něm bylo vidět, že prošel zámořím. Moc se mi na tréninku líbil, v zápase jsme spolu probírali různé situace a pomáhal mi. Odešel do Litoměřic a věřím, že ukáže, jak dobrý je,“ chválil své kolegy Soukup.

„Teď je s námi Darek Bartošák, tak věřím, že to bude fungovat podobně. Pro mě je vždy důležité, že mám od nich podporu a snažím se vždy mít s gólmany dobrý vztah,“ doplnil Soukup, který se svými výkony zařadil mezi nejlepší brankáře ligy.

Na posun do vyšší soutěže ale podle svých slov nepomýšlí. „To vůbec neřeším, mám smlouvu v Kolíně ještě na příští rok a to je pro mě důležité. Plán mám postoupit s Kolínem do play-off a pokusit se vyhrát každý další zápas a předvádět dobré výkony,“ hlásil jasně.

Není proto divu, že se Soukup stal jedním z oblíbenců kolínských fanoušků. To dokazuje i aukce speciálních dresů, kde se gólmanská uniforma s číslem 46 zařadila mezi nejžádanější položky.

„Jsme rádi, jak nás fanoušci celou sezónu podporují, teď udělali velké choreo, které bylo velmi povedené. Na domácích zápasech jsou hodně slyšet a nám to určitě pomáhá. Patří jim za to poděkování. Doufáme, že budou chodit dál a klidně i ve větším počtu, ať se nám cíle povedou společně naplnit,“ poděkoval Soukup fanouškům.