Původně měli poprvé zápasové dresy obléknout až ve čtvrtek 6. srpna, ale nakonec tak udělají už o celý týden dřív. Kolínští hokejisté vyjedou k prvnímu přípravnému utkání už ve čtvrtek 30. července, od 18.00 se představí na ledě Slovanu Ústí nad Labem.

Hokejová II. liga: SC Kolín - David servis České Budějovice 3:1. | Foto: Jan Kobzáň

„Ano, je to brzo. Soupeř nás ale požádal a my to přivítali. Navíc jsou hráči herně nadržení, od března nehráli," zdůvodnil trenér Kolína Petr Martínek, proč kozlové přistoupili na první měření sil už po třech trénincích na ledě.