Porážky 2:3 a 3:5 utrpěli ve dvou předešlých vzájemných zápasech letošního ročníku Chance ligy hokejisté Kolína s Porubou. Nyní měli Kozlové třetí pokus, hrálo se na ledě ostravského celku, který je lídrem soutěže, takže byl favoritem. Zápas byl hodně dietní na branky, v základní hrací době padly jen dvě, na každé straně po jedné. Gólu se diváci nedočkali ani v prodloužení a rozhodnout musely nájezdy. V nich uspěli Kolínští, k zisku druhého bodu jim stačilo proměnit dva nájezdy v sedmi sériích. Šťastnými střelci byli Ouřada a kapitán Koukal.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Slavia Praha | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poruba – Kolín 1:2 po nájezdech

Hosté se v první třetině utvrdili v tom, že se vedoucím týmem tabulky dá hrát. Poctivě bránili, jak je jim v této sezoně vlastní a občas se pokusili ohrozit domácího gólmana. A také se dočkali první branky, kterou dal Ouřada. Poruba hrála přesilovku, jenže chybovala v rozehrávce a Ouřada svůj brejk provedl parádně. Favoritovi se nedařilo, kupil chyby v rozehrávce a nemohl se dostat do tempa. Přesto měli minimálně tři velké šance, Kozly držel skvělými zákroky gólman Soukup.

V prostřední periodě padla také jen jediná branka, tu dali ale pro změnu domácí, když využili přesilovou hru, kterou si přenesli z úvodní dvacetiminutovky. Sevřeli hosty před jejich brankou a Střondala ranou z mezikruží po třiceti vteřinách prostřelil kolínského brankáře. Pro Porubu to byla jubilejní stá branka v letošní sezoně. Domácí byli v této části aktivnější a rozhodně i nebezpečnější. Také Kozlové ale zahrozili, jejich největší šanci měl Král, jeho pokus obětavě zblokoval Christov.

Základní hrací doba už další branku nenabídla. Nejblíže gólu byl hostující Síla, který uháněl sám na Dolejše, jenže domácí gólman byl bezchybný a podržel svůj tým. Na opačné straně měl dvě šance Vachovec, ovšem ani on se mezi střelce nezapsal. Slo se tedy do prodloužení.

Po půl minutě hry domácí Mrázek chyboval a to musel napravit faulem. Hosté na to reagovali oddechovým časem. V přesilovce měl dobrou příležitost Skořepa, ale nebylo mu přáno, zasáhla lapačka Dolejše. Poruba oslabení ustála. Nakonec mohl rozhodnout domácí Razgals, jeho střela ale minula branku.

Nerozhodlo ani dodatečných pět minut a na řadu přišly nájezdy. Dovednostní soutěž načal porubský Berisha a proměnil, kolínský kapitán Koukal nevyrovnal. Ve druhé sérii Ondřej Šedivý skórovat nedokázal, o vyrovnání se postaral Ouřada, který byl v zápase hodně aktivní a nyní byl odměněn. Domácí Mrázek se neprosadil, nedal ani Daniel Šedivý. Ve čtvrté sérii neskórovali Střondala ani Pajer, stejně dopadli Razgals a Gajda. Slovo si vzal opět Ouřada, tentokrát vyšel naprázdno, stejně jako domácí Berisha. Sílu okamžiku na sebe vzal Koukal a dal. Berisha jel ještě potřetí, ale na Soukupa podruhé nevyzrál a Kozlové urvali na ledě silného protivníka dva cenné body.

„Věděli jsme, že jedeme na první tým tabulky a že nemáme co ztratit, navíc v této soutěži může každý porazit každého. Připravili jsme se na to výborně, hlavně v hlavách. Podali jsme parádní výkon a po zásluze jsme získali dva body,“ usmíval se spokojeně Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Místy byla Poruba více na puku, ale my jsme bojovali a hráli jsme zodpovědně. Jen nás mrzelo, že jsme měli více vyloučených. To jsme ale obětavostí zvládli a jsme šťastní za dva body,“ uvedl Martínek.

Další utkání sehrají kolínští hokejisté na svém ledě, v sobotu od 17 hodin hostí na svém zimním stadionu Duklu Jihlava. Kozlové nastoupí ve speciálních dresech, ty byly vyrobeny k desátému výročí založení fanouškovského kotle KOZLA NOZDRA. Ihned po utkání bude na klubovém webu spuštěna Aukce dresů, ve které si mohou zájemci dres oblíbeného hráče vydražit.

Výhra nad Porubou je tak skvělou pozvánkou na sobotní domácí střetnutí. „Zase ale bude záležet na hráčích, jak se na to připraví, hlavně psychicky. A jak zápas odpracují. Musíme se vyhnout výpadkům ve hře. Chceme získat pokud možno tři body,“ řekl odhodlaně kouč Kozlů.

Branky a nahrávky: 21. Střondala (Christov) – 6. Ouřada (Piegl), rozh. nájezd Koukal. Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0.

Poruba: Dolejš – Doudera, Voráček, Lemcke, Klimíček, Gutwald, Hlaváč – Tvrdoň, Střondala, Christov – Razgals, Berisha, Vehovský – Klímek, Vachovec, Gřeš – Mrázek, Krenželok, Šedivý.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, J. Šedivý, Piegl, Němec, Gaspar, Kolmann – Vrhel, Koukal, Král – Dlouhý, Skořepa, Pajer – Síla, Morong, Ouřada – D. Šedivý, Moravec, Gajda.