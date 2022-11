Svižný hokej plný velkých příležitostí, parádních zákroků obou brankářů a jediný gól. Tak lze v kostce popsat první třetinu. Po ní byli o malinko veselejší hostující borci, kteří dokázali domácího gólmana Soukupa překonat alespoň jednou. Hráči svedli před kolínskou brankou několik soubojů, nakonec si kotouč našel Chlubný, který zblízka překonal gólmana Kozlů. Kolínští měli také své šance, ale o dost nebezpečnější byli především hosté.

Také v prostřední části museli být oba brankáři neustále ve střehu. Šance se střídaly v rychlém sledu před oběma brankami a pomalu každá situace zaváněla gólem. Na začátku páté minuty této části hry vyrazil Soukup střelu hostujícího hráče a Kolín se dostal dvěma kolmicemi až před soupeřovu svatyni. Rozjetý Veselý napřáhl a jeho dělovka skončila až v síti. Bylo vyrovnáno. A pokračoval útočný hokej s řadou velkých příležitostí. Jenže brankáři měli ucpané všechny otvory.

Podobně jako první dvě dvacetiminutovky vypadala i ta poslední. A opět se v ní činili především oba gólmani, ti přiváděli střelce k šílenství. Na straně Kolína několikrát pohořel na Královi Veselý. Nejblíže gólu byl asi hostující Guman, který překonal famózního Soukupa, tomu ale pomohla tyč. Kolín byl v náporu v poslední minutě základní části, ale juniorského reprezentanta nepřekonal.

Na řadu tak přišlo prodloužení a v něm vítězná branka Kozlů. Ouřada ulovil puk u mantinelu o obranného pásma, přejel s ním až před bránu hostí a tam puk naservíroval Dlouhému. Tomu se podařilo skvělého Krále prostřelit a druhý bod si uzmuli domácí.

Ohlasy trenérů

Petr Martínek (SC Marimex Kolín): „Jsme rádi za dva body, podle mě jsou i spravedlivé. O kvalitě soupeře jsme věděli, Litoměřice mají výbornou útočnou fázi. Dobře jsme se na ně připravovali, ale v první třetině soupeř prokázal svou kvalitu. Byl lepší než my a zaslouženě vedl 1:0. Něco jsme si řekli v kabině, potřebovali jsme zvýšit úsilí. Od druhé třetiny jsme převzali otěže, byli jsme jasně lepší, i když si soupeř taky vypracoval nějaké šance. My však zaslouženě vyrovnali. Ve třetí třetině jsme chtěli vítězství strhnout na svou stranu, ale ve finále jsme mohli tři minuty před koncem inkasovat gól. V prodloužení se nám povedlo rozhodnout, dva body bereme. I když před zápasem jsme tajně pomýšleli na body tři. Dva body jsou ale, myslím si, zasloužené.“

Radim Skuhrovec (HC Stadion Litoměřice): „My v podstatě celý zápas tahali za kratší konec. Nehráli jsme úplně to, co jsme si představovali. Ale díky charakteru a bojovnosti týmu se nám podařilo zápas dotáhnout do prodloužení. Máme bod, který je pro nás cenný. V prodloužení se každá drobná chybička trestá. Šance byly na obou stranách, soupeř ale tu naši potrestal a připsal druhý bod.“

Kolín hraje další utkání v sobotu v Třebíči, zápas začne v 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 25. Veselý (Král, Niko), 63. Dlouhý (Ouřada) – 13. Chlubna (Kuťák). Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0, - 1:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Čáp, Piegl, Niko, Naar, Rymsha, Aubrecht, Cibák – Král, Koukal, Veselý – Ouřada, Nedvídek, Dlouhý – Lang, Matějček, Jankovský – D. Šedivý, Morong, Síla.

HC Stadion Litoměřice: Král – Jebavý, Němec, Šedivý, Holý, Výtisk, Veber, Hampl – Válek, Jícha, Guman – Procházka, Kracík, Slavíček – Chlubna, Kuťák, Svoboda – Cikhart, Zabloudil, Gajda.