/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jsou zápasy, kdy se vám nedaří. A pak jsou zápasy, kdy vám vyjde všechno, na co sáhnete. Jeden takový má za sebou brankář kolínského hokejového týmu Jakub Soukup. V prvním kole nového ročníku Chance ligy vychytal čisté konto a přispěl tak výraznou měrou k vítězství Kozlů nad přerovskými Zubry 2:0. Pro gólmana i tým parádní start, lepší si snad v Kolíně ani nemohli přát.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Přerov | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Připsal si několik těžkých zákroků. A za to byl oceněn fanoušky skandováním jeho jména. Spoustukrát během zápasu. On se jim odvděčil parádním výkonem a tím, že zabránil všem střelám protivníka. „Nula vzadu je jen třešnička na dortu. Ale hlavní jsou tři body a jdeme bojovat do dalšího zápasu,“ nemyslí jen na své statistiky gólmanská jednička Jakub Soukup.

Zápas byl výsledkově hodně dlouho vyrovnaný. Brankáři Soukup i hostující Postava byli neprůstřelní. Pak přece jen skóroval kolínský kapitán Koukal a chvíli po něm i Šedivý. Kozlové byli na koni. „Bylo to hrozně těžké utkání. Obě mužstva byla lehce nervózní, protože se jednalo o první zápas. A byl to boj o každý metr ledu,“ pozoroval průběh hry z brankoviště kolínský muž s maskou.

Zabránil všem pokusům hostujícího mužstva, častokrát mu pomohli také spoluhráči. „Já musím pochválit kluky přede mnou, jak to odehráli. A že jsme takhle ten zápas zvládli,“ oddechl si brankář, který se na začátku nové sezony uvedl nulou. A to se počítá.

Pochvalu si kolínský brankář vysloužil také od trenéra. A nejen on. „Kuba Soukup odchytal fantastický zápas. Ale v defenzivě hrálo parádně celé mužstvo,“ chválil gólmana i celý tým jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Dělali jsme jen minimum chybiček, všichni to odmakali na sto procent a za to jsme byli odměněni,“ dodal Martínek.