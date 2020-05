Kozlové se sice v první třetině dostali do dvougólového náskoku, ale ve druhé části si třemi inkasovanými brankami nechali své vedení vzít a zápas vraceli na svou stranu zase až v posledním dějství. O branky Kolína se postarali Ježek, Šafránek, Morkes a Šifta.

Beroun - Kolín 3:4

Byl to zápas jak na houpačce. Úvod patřil Kozlům, pak se o slovo přihlásili domácí a poslední tečku udělali zase Kozlové. To vše v atmosféře doslova domácí. Zhruba stovka Kolíňáků totiž do Berouna přijela v posledním venkovním utkání sezony Kozly podpořit. Při celkové návštěvě 160 diváků se Kozlové opravdu cítila jako doma.

A pocítili to hned v první minutě zápasu. To totiž první pětka připravila krásnou hokejovou akci. Po ose Morkes Kadlec Ježek padla po dvaatřiceti vteřinách první branka. Posledně jmenovaný zavěsil do brány Kadlecovu přihrávku zpoza.

Kozlové pak přežili dvě oslabení a hned po nich v brejku udeřili podruhé. To Šafránek nabral rychlost, vymíchal všechny své protihráče a zvyšoval na 2:0. Jenže následující půlhodinka se Kozlům moc nevyvedla a počáteční radost byla ta tam. Kozlové museli hrát celých deset minut první třetiny v oslabení.

Ve druhé třetině k tomu pak přidali další tři dvouminutové tresty, a to by v tom byl čert, aby to domácí nepotrestali. Potrestali. Nejdřív snižovali v úvodu druhého dějství hned po buly od modré, pak ale přišly už zmíněné využité přesilovky. V rozmezí čtyřiceti vteřin na konci druhé třetiny domácí otočili průběžný stav na svou stranu a Kozlové měli pěkné hořké polykání.

To a vítr v kabině je ale pěkně namíchl a výsledek? Na ledě byli úplně jiní Kozlové. Bojovní a odhodlaní. Odhodlaní vyhrát. A taky vyhráli. Po sérii nadějných pokusů a naopak vychytaných střel od domácích přišlo v jednapadesáté minutě vyrovnání. A zase u toho byla první lajna. Tentokrát Kadlec připravil parádičku pro Morkese, který dostal přihrávku do strany a v jízdě nechytatelně vypálil nad rameno domácího gólmana.

A protože remíza byla Kozlům málo, dřeli dál a odměna přišla. Tři minuty před koncem utkání ji Kolínu vystřelil Pavel Šifta. Mladý forward zabojoval před bránou a s pomocí teče gólmana propasíroval puk do brány 3:4. Kozlové otočili zápas a do barážové tabulky si připsali další tři body, nutno podotknout že už podruhé z kluziště soupeře!

„Největší radost mám z toho, že jsme do brány dali gólmana Fandu Moravce a on po tak dlouhé době podal hodně dobrý výkon. Od něj se odvíjel náš výkon a naše výhra,“ pochvaloval si po zápase trenér Kolína Václav Rác, že kolínský František Moravec, který v bráně při utkání nestál de facto tři a půl měsíce, se do svatyně Kozlů vrátil a nezklamal.

„Dostali jsme se lacino do vedení 2:0 a z naší strany přišlo uspokojení, které vedlo k našemu povolení a otočení Berouna na 2:3. Až po kritice po druhé třetině se náš výkon zvedl a nakonec jsme utkání otočili ještě zpět,“ zhodnotil kolínský lodivod stručně průběh utkání.

„Dalším pozitivem bylo zapojení všech našich hráčů do hry. Zase získali další zkušenosti,“ dodal ještě trenér Václav Rác.

Branky: 22. Špelda (Matějka, Finstr), 39. Hrdel (Stromko, Šteiner), 40. Půlpán (Kužel) 1. Ježek (Kadlec st., Morkes), 11. Šafránek (Zumr, Jankovský), 51. Morkes (Kadlec st.), 57. Šifta (Pýcha, Zumr). Rozhodčí: Hejduk, Jílek Guth, Rittich. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 163. Třetiny: 0:2, 3:0, 0:2.



Kolín: Moravec - Pácal, Valášek, Skokan, Pýcha, Barták, Hanzl, Chaloupka Ježek, Kadlec st., Morkes Šifta, Mejzr, Malý Jankovský, Šafránek, Zumr Marvánek, Semirád, Kočí Kadlec ml.