Víte, já se celý rok na osobní statistiky, nebo nějaké pořadí vůbec nekoukám. Většinou se jen po zápase podívám, kolik bylo zákroků, ale na nějaká čísla vůbec. Pro mě je nejdůležitější ten pocit po zápase nebo nějaké řadě zápasů. A pokud se vrátím k otázce, tak ano sedm nul je počin, za který jsem rád, je to vyrovnaný rekord Pavla Jekela z Třebíče, který už mi gratuloval k vyrovnání. Ale nejvíc si na těch nulách cením toho, že kromě jedné, kdy zápas skončil 7:0, to byly nuly po výsledcích 1:0, nebo 2:0, kdy to bylo opravdu důležité pro tým a pro získání bodů do tabulky.

Vy jste hráli po celou sezonu hodně defenzivně, dávali jste málo gólů. Cítil jste větší zodpovědnost než třeba v minulé sezoně?

Musím říct, že ano. S trenérem gólmanů Martinem Huškem jsme si před každým zápasem říkali, že už by mohl přijít zápas, kdy povedeme v půlce zápasu alespoň o tři, čtyři góly a bude to více v klidu, ale takových zápasů bylo opravdu málo. Takže většinou bylo potřeba být koncentrovaný od začátku do konce a neudělat zbytečnou chybu.

Do branky jste své kolegy nepouštěl. Nežárlí na vás nebo nejsou naštvaní?

Já kluky, kteří se mnou tu sezonu prošli, musím jen a jen pochválit, jak k tomu přistoupili. Tomáš Sajdl měl dlouhodobé zranění, takže se připojil na poslední asi měsíc a byl připravený kdykoliv naskočit. Chvilku s námi byl Darek Bartošák, se kterým nebyl ani jeden problém za celou dobu. Kuba Tichý s námi trénoval, jezdil na zápasy a občas jel chytat do druhé ligy, kde podává slušné výkony. A Oliver Šatný na mě udělal velmi dobrý dojem, líbil se mi stylem chytání i přístupem, v poslední době dostal příležitost v Litoměřicích a myslím si, že zachytal velmi dobře. Já vždy chci mít s gólmany dobrý vztah. Navzájem si přát, pomoct si, pokud je potřeba.

Vyřazovací souboje vám utekly o jediný bod, to mrzí. Už jste vstřebal to, že jste se nedostali do předkola play off?

To je pravda, to mě moc mrzí, je to druhý rok po sobě, že chybí jediný bod. Myslím si, že bychom si to zasloužili jak v kabině, tak vedení a hlavně naši výborní fanoušci. Všichni v klubu jsme sezonu odmakali na sto procent a jen tak jsme mohli bojovat až do posledního zápasu o play off. Bohužel to nevyšlo a musíme se z toho všichni poučit.

Na druhou stranu v průběhu sezony jste se také hodně blížili sestupové pozici. Byla v kabině cítit velká nervozita?

Ano, bylo období, kdy jsme prohráli 1:0 ve Znojmě a byli jsme bod od posledního místa. To bylo velmi nepříjemné. Pak přišel Honza Kloz s Mírou Muchou a Štohy s Chajdou (Štohanzl a Chalupa) a udělali jsme bodovou šňůru, kde jsme hráli dobře a zajistili si tím klid do posledních zápasů, ve kterých jsme se snažili udržet tu desátou příčku. To by byla třešinka a odměna za celou těžkou sezonu.

V domácích zápasech vás hnali výborní kolínští fanoušci. Vnímáte jejich povzbuzování během utkání?

Jak říkáte, byli výborní celou sezonu. Patří jim poděkování za jejich podporu, jezdili nás podporovat i na venkovní zápasy a určitě nám to pomáhalo. Fanoušky určitě vnímám, pro ně se ten hokej hraje.

Máte nějaké speciální předzápasové rituály nebo třeba talisman pro štěstí?

Ano, rituály mám. A musím na sebe přiznat, že jich je i celkem dost. Někdy to je i rutina, jako třeba stejná rozcvička, stejné oblékání. Ale snažím se na to moc neupínat, protože bych nad tím potom moc přemýšlel a nedělalo by to dobrotu. Takže rituály mám, ale beru to v klídku.

Teď máte trochu volněji. Jak s časem naložíte, co chcete stihnout a jak budete odpočívat od kolotoče zápasů?

Ještě trénujeme, takže určitě teď nebudeme sedět s nohama nahoře. Všichni se z té sezony musíme poučit, abychom další rok byli znovu lepší a někam se posunuli a znovu bojovali o play off. Ale samozřejmě bude více času na rodinu. Takže určitě někam vyrazíme.