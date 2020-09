Na první gól se čekalo rovných šestnáct minut. Udeřili hosté. Brejk tři na jednoho zakončil přesně nad Lukešovým ramenem Homer. V prostřední části padly dvě branky a obě dali domácí hokejisté. Dotter nabil z rohu Hasilovi a ten propálil hostujícího gólmana. Do vedení poslal Kozly Krejčík, který usměrnil puk do brány po vyražené střele Zumra – 2:1. Šest minut před koncem bylo vyrovnáno. Morong tečoval ránu Havla od modré a využil tak přesilovou hru. Uběhly ale jen dvě minuty a Kolín si vzal vedení zpět. Také využil přesilovou hru. Navíc byla Bláhova dělovka vítězná.

„Vítězství si vážím, ale nebyl jsem úplně spokojený s výkonem mužstva. Stoprocentní to od nás nebylo,“ přiznal po zápase trenér kolínských hokejistů Petr Martínek. „Soupeř hrál jinou hru, než jsme čekali, na to jsme až tak nebyli připraveni. Přesto jsme zápas zvládli, je to dobře pro sebevědomí hráčů, pro výhru udělali maximum,“ těšilo kolínského kormidelníka. „Viděl jsem tam i chyby, ty si rozebereme a budeme se snažit je minimalizovat,“ řekl Martínek.

Z jeho pohledu byla generálka vydařená hlavně díky výhře. „S výsledkem můžeme být spokojeni,“ hlesl kouč Kozlů. Jeho tým měl hrát ještě ve čtvrtek 3. září, utkání s Ústím nad Labem se ale neuskuteční. „Nedá se nic dělat, není to pro nás problém, zápasů jsme měli dost. Víme, co budeme chtít hrát v mistrovských zápasech,“ dodal Petr Martínek.

Kolín - Trhači Kadaň 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Matěj Hasil (Samuel Dotter), 29. Lukáš Krejčík (Dominik Zumr), 57. Lukáš Bláha (Jakub Muška) – 16. Homer (Jakub Veselý), 55. Matěj Morong (Havel, Müller). Třetiny: .

SC Kolín: Lukeš (Sejpal) – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Zdeněk, Barták – Jankovský, Šafránek, Král, Síla, Zumr, Krejčík, Semirád, Štohanzl, Kozák, Hasil, Pilný, Dotter.

SK Trhači Kadaň: Běhula (Němeček) – Kottek, Trefný, Havel, Seemann, Havlín, Foltýn, Běhula, Koblížek, Chlouba, Svoboda, Müller, Morong, Zabloudil, Homer, Akhemetianov, Veselý, Šuraň. Hradecký, Kubišta.