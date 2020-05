„Sportovně bychom tým v rámci naší vize zabezpečený měli, řeší se tedy finance. Ještě jsme nedosáhli na částku, která si myslíme, že by byla pro odehrání Chance ligy reálná,“ nastínil prezident SC Kolín Luboš From, jak se má současná situace.

Je evidentní, že jednáte, že možnost 1. ligy pro Kolín nespí. Je tedy asi zbytečné se ptát, co na to hráči, že?

Reakce hráčů byla vesměs jednotná. Položili jsme jim základní otázku, jestli se máme pokusit shánět peníze na to, abychom se Chance ligy mohli účastnit. A odpověď byla vesměs pozitivní. Chtěli, abychom se o to pokusili.

Avizovali jste už dopředu, že v rozhodování klubu budou mít první hlas hráči. Možná by někdo potřeboval ujasnit proč. Proč to není víc sportovní, ekonomické nebo politické rozhodnutí. Proč první kritérium bylo lidské kritérium?

Protože to byli naši hráči, kdo se o možnost zahrát si Chance ligu zasloužil. To oni loni vybojovali první místo v tabulce, a kdyby toho nebylo, tak jsme v této situaci ani nebyli. My jako vedení jsme od začátku prosazovali myšlenku poloprofesionálního týmu, protože jsme nechtěli naše hráče, kteří jsou převážně odchovanci, vynechat. Tudíž jsme jim řekli, že by mohli pokračovat v zaměstnání a že by se tomu vše, co by šlo, přizpůsobilo. A od nich jsme potřebovali zelenou k dalším krokům.

Tu jste dostali. Co následovalo pak? Jednání se starostou Kolína, o kterém jste hned na začátku taky mluvili?

Ano. Město má zásadní vliv na chod klubu a bez podpory města by hokej v Kolíně nešlo provozovat, proto bylo důležité takto zásadní rozhodnutí komunikovat se starostou a místostarostkou.

A jaká byla reakce?

Reakce byla kladná. Proto jsme přednesli sestavený rozpočet a také portfolio našich stálých sponzorů a oni nám pomáhali najít nové možnosti. Sám starosta oslovil nějaké firmy a zprostředkoval nám schůzku s vedením daných firem. Některá jednání proběhla, některá probíhají a další budou probíhat.

Není asi tajemstvím a překvapením, že jste jednali se dvěma velkými firmami v Kolíně, a to automobilkou TPCA a Draslovkou. Jak jednání dopadla?

Ano, díky panu starostovi proběhlo jednání s generálním ředitelem TPCA. Ten nám řekl, že je současná situace velmi složitá a že by nás případně informovali o sponzoringu. Spíš to nyní ale vypadá, že nebudou moci myšlenku 1. ligy v Kolíně podporovat.

A Draslovka?

Draslovka projevila kladný postoj. Vedení firmy slíbilo, že bude situaci řešit s majitelem firmy a akcionáři. Výsledek jednání ještě neznáme.

A jiní sponzoři se objevili?

Ano. Velice mile mě překvapily menší kolínské firmy. I samy od sebe se ozývaly. Ti, co už přispívají, že by třeba zdvojnásobili své příspěvky, ale ozvali se i majitelé nových firem. Nicméně to jsou všechno částky v desetitisících, takže v celkovém rozpočtu to nehraje klíčovou roli. Kromě nich vyjádřila podporu ještě jedna větší kolínská firma.

Jaká?

Kopos Kolín. Vyjádřili se v tom smyslu, že hodlají Chance ligu podpořit. Jsme dohodnutí, že týden před podáním přihlášek se ještě znovu sejdeme. Budeme mít informace o aktuální finanční situaci a uvidíme, jak ještě víc by nás případně Kopos podpořil.

Pořád se točíme kolem toho, že je potřeba sehnat dostatek financí. Kolik to je a jaká je aktuální situace?

Nechci ještě přesnou sumu říkat. Na to je ještě čas. Nicméně jsme si vědomi, že by to byl asi nejnižší rozpočet Chance ligy. Situace se má tak, že se nám rozpočet navýšit povedlo, ale ještě ne natolik, abychom mohli říct, že se můžeme do Chance ligy přihlásit. Je to složité v tom, že se mluví i o druhé vlně koronaviru, takže kalkulovat třeba s příjmem ze vstupného je složité. Je to obrovské riziko, které by mohlo celý klub dostat do situace, která tu kdysi byla, tedy do dluhů. To nechceme. V současné situaci se nedá říct, že se nebude 1. liga v Kolíně hrát, ale ani se nedá říct, že se bude hrát. Peníze, které na to potřebujeme, teď nemáme. Ale jednání ještě probíhají.

Na sociálních sítích se strhla lavina i mezi fanoušky, kteří také nabízejí pomoc. V tom se nějaké kroky dělají?

Ano, budeme pořádat ve spolupráci s městem charitativní utkání. Fanoušci budou buď moci přispět na chod klubu, nebo na kolínský domov důchodců. Tato akce brzy odstartuje.

A kdy padne finální rozhodnutí ohledně Chance ligy v Kolíně?

Bude to otevřené do poslední možné chvíle. Finální rozhodnutí uděláme krátce před podáním přihlášek. Rádi bychom to rozhodli dřív, ale pokud se neobjeví teď nějaký výrazný sponzor, který by vložil vyšší částku, tak se bude opravdu vyjednávat až do poslední chvíle.

Ještě se na úplný závěr vrátím k tomu, co jste zmiňoval na začátku, ať neřešíme jen finance. Sportovní stránka je zajištěná. Znamená to, že máte potencionálního sportovního partnera?

Proběhly osobní schůzky s vedením Dynama Pardubice a BK Mladá Boleslav. Přestože Dynamo Pardubice bude preferovat spolupráci s Vrchlabím, soudím, že bychom po sportovní stránce měli dát dohromady tak silný tým, aby byla soutěž důstojně odehrána i s tím, že bychom se chtěli udržet. Nechceme, aby to byla záležitost jednoho roku. Navíc jsme také telefonicky komunikovali se zástupci Hradce Králové a sami se nám ozývají i hráči jako jednotlivci.