Kolín B – Poděbrady 5:4

Zápas měl obrovský náboj do poslední vteřiny. Hosté sahali po bodech, ale nakonec nedosáhli. Jejich snaha byla marná.

Domácí vlétli do zápasu hodně svižně. Sice se hrálo před oběma bránami, domácí ale stříleli branky. Za patnáct minut stihli tři. A byli na koni. Jenže mužstvo z lázeňského města to nezabalilo. V prostřední části nedostal gólman Bílek gól a jeho spoluhráči mířili do černého dvakrát. Zajímavý zápas pokračoval i v poslední třetině. Domácí nejprve navýšili svůj náskok, jenže Poděbradům se povedlo vyrovnat. A byli to právě hosté, kteří mohli rozhodnout. Jenže neproměnili trestné střílení. A za to pykali. Tři minuty před sirénou dali Kolínští pátou branu a ta byla rozhodující.

Branky: 5. Kozák (Malý), 13 Pešek (Hanzl), 15. Kadlec st. (Semirád), 41.Kadlec st. (Barták), 57. Kadlec st. (Zugar, Malý) – 29. P. Toupal (Pácal), 33. Kejdana (Horák), 47. P. Toupal (Rindoš), 55. Karoch (Kejdana). Třetiny: 3:0, 0:2, 2:2.

Kolín B: Kvasil – Hanzl, Zugar, Skokan, Barták, Křeček – Kozák, R. Martínek, Malý – Semirád, Kadlec st., Pešek – Kadlec ml., Hasil, Zheliznyak.

Poděbrady: Bílek – Horák, Milaniak, Vošta, Karoch – Čapek, Mrkus, Tuma – P. Toupal, Papoušek, Rindoš – Kubát, Pácal, Kejdana.