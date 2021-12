Kolín se ujal vedení ve 30. minutě zásluhou Zdeňka Krále, jenž využil přesilovou hru. Záhy navíc hosté udeřili podruhé. Šumperk se sice nejprve ubránil v oslabení, když pykal za vyhození kotouče, ale krátce po jeho skončení propasíroval kotouč o tyčku za záda šumperského gólmana kolínský kapitán Lukáš Krejčík.

Strnad si ve Spartě užívá souboje s evropskými týmy, teď míří na Spengler Cup

S přibývajícím časem výkon Draků stále více upadal do větší křeče a přísnější měřítko v domácím dresu snesl jen výborný brankář Vojtěch Mokry, který řadou zákroků držel svůj tým až do konce ve hře. V samotném závěru zkusili Draci ještě power play, soupeř si však svůj náskok bez výraznějších obtíží pohlídal.

„Dalo by se říci, že zápas proběhl přesně podle našich představ. Věděli jsme o velké útočné síle šumperského mužstva, a proto jsme se připravovali hlavně na defenzívu. Vyšla nám první třetina, ve které jsme nedostali gól a potom jsme čekali až proměníme nějakou šanci. To se nám povedlo ve druhé části. V té poslední jsme potom sehráli fantastickou partii směrem dozadu. Pro domácí možná trochu krutý výsledek, ale dnes jsme byli lepším týmem," zhodnotil zápas trenér Kolína Jan Šťastný.

Putování po zimácích: Velkopopovický stadion má po rekonstrukci novou strojovnu

„Dnes velké zklamání, protože jsme se samozřejmě snažili už delší dobu udělat vše proto, abychom z prosince vytěžili co nejvíce. Kolín dnes předvedl zkušený výkon, my jsme naopak nenašli recept na tlak do brány. To bylo to, co nám chybělo. My jsme vlastně výborného gólmana Kolína téměř neprověřili. Mrzí nás, že jsme fanouškům neudělali radost na závěr roku,“ řekl na klubovém webu Draků trenér Martin Janeček.

Draci Pars Šumperk – SC Kolín 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Král (Čížek, Veselý), 33. Krejčík (Veselý, Čížek). Rozhodčí: Skopal, Šudoma – Měkýš, Komínek. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 1000.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Hamrlík, Hrachovský, Rutar, Březák, Řezáč – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Vachutka, Macuh, Kratochvíl – Furch, Spratek, Kohút – Antoníček, Scheuter, Horký. Trenér: Martin Janeček.

Kolín: Sajdl – Piegl, Čáp, Zorko, Čížek, Váchal, Klodner, Naar – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Štohanzl, Veselý – Krejčík, Matějček, Pajer – Síla, Morong, Ouřada. Trenér: Jan Šťastný.