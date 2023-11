Po výhrách na ledě Frýdku-Místku a doma proti Znojmu se prostějovští Jestřábi znovu na domácím ledě postavili v utkání Chance ligy proti mužstvu Kolína. A rozhodnuto o jejich vítězství bylo, s lehkou nadsázkou řečeno, už po první třetině, kterou vyhráli 4:0. Výrazně jim k tomu dopomohl hattrick Zdeňka Doležala, který padl během pouhých tří minut a 41 sekund. Středočeští Kozli pak sice lehce zazlobili, nakonec ale domů odjeli s prohrou v poměru 2:5.

Závěr zápasu mezi Jestřáby Prostějov a Kolínem | Video: Deník/David Kubatík

Jestřábi do zápasu vlétli jako správní dravci a už ve druhé minutě šli do vedení zásluhou Jana Veselého, který s přehledem obkroužil Lukášovu branku a zasunul puk k tyči. Hanáci pak přežili oslabení a v desáté minutě jejich vedení zdvojnásobil Zdeněk Doležal. Stejný hráč se pak prosadil ještě na konci dvanácté a v polovině čtrnácté minuty a zaznamenal tak hattrick během neceých čtyř minut. Na ledě se následně objevilo i pár čepic. Do kabin se tak šlo za stavu 4:0.

„Výborně nám vyšel vstup do zápasu, který jsme stvrdili i střelecky a po zásluze jsme první třetinu naprosto ovládli," pochvaloval si po zápase asistent kouče Janečka Lukáš Majer.

Druhá třetina už byla z pohledu domácích mnohem klidnější a i přes několik jejich slibných šancí vstřelili jedinou branku těchto dvaceti minut hosté. Ve 29. minutě se to podařilo Jakubu Šedivému, který zaznamenal svou první trefu sezony. Po inkasované brance si na druhé straně vypracovali velké šance Veselý s Doležalem, Lukáš se ale znovu překonat nenechal. Do kabin se tak šlo za jestřábího vedení 4:1.

Už po necelých třech a půl minutách třetí části využil na hostující straně přesilovku Josef Skořepa a snížil na rozdíl dvou branek. Od té doby se střídaly šance na obou stranách a ve vzduchu viselo i kolínské snížení na rozdíl jedné branky. Nakonec ale tento scénář nenastal a zápas definitivně rozhodl tři a třičtvrtě minuty před zazněním třetí sirény Tomáš Jiránek.

„Kolín je těžký soupeř s výbornou obranou a zápasy s ním jsou vždy hodně nepříjemné. To se pak ukázalo v průběhu dalších dvou třetin, kde jsme přestali být důslední a pustili jsme soupeře do hry. Definitivně pak zápas zlomil až gól Tomáše Jiránka," pokračoval asistent prostějovského trenéra.

„Tří bodů si vážíme, ale musíme se naučit takhle rozehrané zápasy ovládat až do konce. Hráčský personál na to rozhodně máme. Naším interním cílem je dostat nadšení na tribuny a přilákat tam diváky. Aby nepřišel plný barák jenom na Přerov, ale aby chodili zejména na nás," dodal na závěr své řeči.

„Nezvládli jsme první třetinu, kterou jsme jednoznačně prohráli. Soupeř se tím dostal na koně, ale v takovém složení a v takovém počtu, v jakém jsme v Prostějově byli, jsme odehráli velice slušné další dvě třetiny. Měli jsme hodně šancí, které jsme však zase nedokázali proměnit. V poslední části jsme se chystali na hru bez brankáře, ale dostali jsme pátý gól a domácí tím definitivně rozhodli,“ hodnotil utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Druhá a třetí třetina od nás ale byly hodně slušné. Soupeř nám utekl v první části, kdy dal góly po našich hrubých chybách a my jsme už pak tu ztrátu nestáhli,“ dodal Martínek.

Kolín sehraje další utkání opět u soupeře, ve středu se představí na ledě Třebíče. Zápas začne v 17.30 hodin.

LHK Jestřábi Prostějov - SC Marimex Kolín 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Veselý (Fronk, Pitule), 10. Doležal (Hašek), 12. Doležal (Illéš, Poledna), 14. Doležal (Hanousek, Jiránek), 57. Jiránek (Maruna) – 29. Šedivý (Lang, Piegl), 44. Skořepa (Vrhel, Ouřada). Rozhodčí: Pilný, Kosnar - Malý, Vašíček. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 1373.

Prostějov: Štipčák – Šidlík, Hanousek, Drtil, Pěnčík, Forman, Krejčí, Poledna – Illéš, Hašek, Doležal – Slanina, Ostřížek, Burian – Fronk, Pitule, Veselý – Jiránek, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Kolín: Lukáš – Pinkas, Kolmann, Piegl, Šedivý, Hampl, Häusler – Ouřada, Moravec, Král – Dlouhý, Skořepa, Lang – Síla, Vrhel, Gajda. Trenér: Jan Šťastný.